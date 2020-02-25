25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Победа Сандерса в США принесёт Донбассу стремительное военное освобождение от Украины


Сценарии развития ситуации на Донбассе напрямую зависят от того, кто победит на предстоящих американских выборах.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сценариев развития ситуации на Донбассе три, – рассказал эксперт. – Оптимистический: Украина упирается, но все-таки идет на российские предложения и в октябре проводит выборы на Донбассе.

Инерционный и стагнационный: затянется, как сказал Зеленский, еще на десять лет.

И катастрофический: в течение трех-четырех лет может быть новая горячая фаза».

По словам эксперта, от самой Украины никак не зависит то, какой из трех сценариев будет реализован.

«Все зависит не от нас, зависит от выборов в США, и прихода (к власти) Сандерса – прекрасного человека и прогрессиста, – добавил Андрей Мишин. – Именно демократы выступают за усиление давления на Россию, а для этого как раз нужны горящие очаги вокруг российской границы».

Ранее появилась информация, что украинские военные, находящиеся на линии фронта, деморализованы, не чувствуя себя ни защитниками, ни освободителями.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Донбасс станет концом украинской государственности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть