Победа Сандерса в США принесёт Донбассу стремительное военное освобождение от Украины

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сценарии развития ситуации на Донбассе напрямую зависят от того, кто победит на предстоящих американских выборах.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сценариев развития ситуации на Донбассе три, – рассказал эксперт. – Оптимистический: Украина упирается, но все-таки идет на российские предложения и в октябре проводит выборы на Донбассе.

Инерционный и стагнационный: затянется, как сказал Зеленский, еще на десять лет.

И катастрофический: в течение трех-четырех лет может быть новая горячая фаза».

По словам эксперта, от самой Украины никак не зависит то, какой из трех сценариев будет реализован.

«Все зависит не от нас, зависит от выборов в США, и прихода (к власти) Сандерса – прекрасного человека и прогрессиста, – добавил Андрей Мишин. – Именно демократы выступают за усиление давления на Россию, а для этого как раз нужны горящие очаги вокруг российской границы».

Ранее появилась информация, что украинские военные, находящиеся на линии фронта, деморализованы, не чувствуя себя ни защитниками, ни освободителями.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Донбасс станет концом украинской государственности.