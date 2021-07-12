Победа Санду ускорит разложение Молдовы

12.07.2021, Москва, Елена Отрякова

Молдове предстоит разочароваться в прозападном президенте Майе Санду, партия которой получила контроль над парламентом по итогам вчерашних внеочередных выборов, точно так же, как Украина разочаровалась во Владимире Зеленском и его партии «Слуга народа».

Об этом в своем телеграм-канале написала молдавская журналистка Елена Левицкая-Пахомова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну здравствуй, украинский сценарий! Отслеживаем параллели, что даёт возможность смотреть на шаг вперёд. Не услышали – будем вместе проверять. Пока радостные цифры – парламентские выборы: Украина, июль 2019 – у партии Зе «Слуга народа» – 254 места из 450; Молдова, июль 2021 – у партии Сэ PAS – 62-63 места из 101. Разочарование на Украине последовало через год, уже на местных выборах», – написала Левицкая-Пахомова.

Уральский политтехнолог Андрей Перла считает, что ответственность за разгромную победу прозападных сил в Кишиневе несет Россия.

«Ну вот, опять. “Россия проиграла Молдову”. Тут в самом подходе ошибка. Если это страна, к которой Россия относится как к обычной независимой стране в Европе, да ещё с таким уважением, что называет “Молдова” – это и означает, что Россия проиграла. Начните называть Молдавией, сообщите, что считаете зоной русских первоочередных интересов, открыто поддерживайте тех, кто выступает за воссоединение с Россией. Тогда будет шанс что-то выиграть. А независимая Молдова – это форпост ЕС», – написал Перла.

Его коллега Семен Уралов считает победу Майи Санду закономерной.

«Внутренняя политика Молдовы это “молдавские качели” где младорумыны сменяют “молдовенистов” (местных “незалежников”) и наоборот. При этом младорумыны продают на Запад “русскую угрозу”, а “незалежники” в Москве торгуют “борьбой с экспансией НАТО”. Сейчас качели на стороне младорумын. Теперь надо ждать, как внутри этой системы власти прорастет новая олигархия. Как только это случится – подыматься на качелях начнут “незалежники”», – написал Уралов.

Он полагает, что Россия должна играть в «молдавские качели» исключительно в интересах своих граждан в Приднестровье.

«Нас должна волновать судьба 200-300 тысяч наших сограждан с точки зрения качества их жизни на территории разлагающегося государства. Собственно политика должна состоять из множества двусторонних сделок, что с младорумынами, что с “незалежниками”. До тех пор, пока не появится уверенная сила, которая прямо ориентируется на Россию, либо не разложится государственность. В последнее я верю больше», – резюмировал Уралов.