Победа Санду в Молдове: Скоро ли наступит похмелье?

19.07.2021, Кишинев, Алексей Логофет

Новости Украины

11 июля в Молдове состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала радикально-прозападная партия «Действие и солидарность» во главе с президентом Майей Санду. Считающийся дружественным России блок левых сил (коммунисты и социалисты) остался в новом парламенте в абсолютном меньшинстве.

По прошествии недели со дня выборов можно обсудить их итоги без эмоций. Действительно, молдавский народ, отдав всю свою власть прямым ставленникам Госдепа США и Фонда Сороса, совершил национальное самоуничтожение. Новая власть во главе с Санду не скрывает своего намерения – осуществить «реформы», конечной целью которых станет полное внешнее управление Молдовой.

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Беспроигрышная антикоррупционная повестка

Однако результаты выборов в Молдове мало чем отличался от выборов в Армении. Как и в случае Никола Пашиняна, Санду и её кураторы избрали антикоррупционную риторику и не прогадали. Именно эта повестка – самая выгодная для демонтажа суверенных государств и народов. Мы помним, что именно с лозунгами «борьбы с привилегиями партаппарата» выступил член ЦК КПСС Борис Ельцин в конце 80-х годов и стал кумиром для целой страны. Его результат на выборах президента России в 1991 году был идентичным результату партии «Гражданский договор» Пашиняна в Армении и «Действие и солидарность» Санду в Молдове.

Вспомним и примеры из других стран: «Революция роз» в Грузии и два «майдана» на Украине прошли под теми же лозунгами: «Банду – геть!», «коррупции – ни» и так далее. В самой Молдове националистическое движение конца 80-х годов начиналось под лозунгом «Долой мафию!» (имелась в виду партноменклатурная «мафия», многократно разоблачаемая в перестроечной прессе). Более свежий пример – «революция имени Натальи Морарь» в Молдове, 7 апреля 2009 года, когда были разгромлены парламент и президентский дворец под теми же самыми лозунгами борьбы с коррупцией. Несколько лет спустя после того, как в Молдове по итогам революции был установлен единоличный режим олигарха Плахотнюка, та же самая Морарь заявила: «Если бы я знала, что за этим последует и во что выльется, не уверена, что я вообще вышла бы на площадь!».

Естественно, Ельцин, когда напоказ проехал одну остановку в троллейбусе, не подразумевал, что установит чудовищный бандитский режим и расстреляет из танков собственный парламент – тот самый, который его избрал своим председателем. Представители Народного фронта Молдовы не говорили, что развяжут войну на территории Приднестровья, в которой погибнут тысячи людей. Саакашвили не рассказал, что расстреляет российских миротворцев и разожжёт гражданский конфликт в собственной стране. Ющенко не рассказал про режим «любих друзів». Вожаки «Евромайдана», борясь против «панды», умолчали о том, сколько граждан собственной страны будет уничтожено на Донбассе.

Молчит и Майя Санду. Однако члены её команды уже поспешили сделать целый ряд заявлений. В частности, Дмитрий Алайба уже поспешил заявить, что единственный выбор, стоящий перед президентом Игорем Додоном, – это выбор, в какой тюрьме он будет сидеть (и это когда прокуратура не выдвинула против него ни одного обвинения). Вице-председатель партии «Действие и солидарность» Наталья Гаврилица (несостовшийся премьер-министр, которая, скорее всего, снова будет выдвинута на эту должность и получит поддержку большинства парламентариев) проанонсировала реформу госаппарата и МВД, в ходе которой тысячи людей будут уволены. Намечается переход к открытой конфронтации с Россией: на место посла в Москве намеревается вернуться Анатолий Царану, не скрывающий своих оголтелых русофобских взглядов и неоднократно высказывавшийся в поддержку Алексея Навального.

Провал Додона и ошибки России

Победа Запада в Молдове – цена тех ошибок, которые были допущены предыдущими властями страны, а также руководством России по отношению к этой стране. Президент Игорь Додон и Партия социалистов отказались от значительной части своей предвыборной программы, в частности, от прекращения румынизации школьной программы и введения школьного предмета «История Молдовы» вместо «Истории румын». Офис НАТО в Кишинёве, несмотря на обещания, не был закрыт – напротив, министерство обороны Молдовы под руководством приближённого к Додону генерала Виктора Гайчука продолжило самое тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Социалисты не предприняли меры для удаления с центральной площади столицы пресловутого «камня Гимпу», заложенного в фундамент памятника жертвам советского режима, несмотря на то, что суд признал установку этого камня незаконным.

Обещанные Партией социалистов повышение пенсий оказалось не просто смехотворным, но и откровенно издевательским. Не была решена проблема судей, принимавших сомнительные решения. Своего апогея достиг разгул строительной мафии в Кишинёве, отнимающей у горожан их дворы и возводящие многоэтажки вплотную к их окнам. Многие застройщики были открыто связаны с властью. И мэр Кишинёва Ион Чебан, в прошлом активный член команды социалистов, радикально менять ситуацию не захотел. Именно по этой причине горожане, включая русскоязычных, массово проголосовали за Санду.

Сама Российская Федерация в очередной раз проявила неспособность отстоять свои интересы в одной из самых близких стран постсоветского пространства. В то время как США и Евросоюз выдавали чёткие месседжи относительно того, какой они хотят видеть Молдову, Россия и её дипмиссия в этой стране так и не смогли внятно выразить, что они ждут от Молдовы в ходе этих выборов. В то время как посол США Дерек Хоган активно вмешивался в избирательную кампанию, проводя встречи с членами ЦИК и силовыми органами, российский посол Олег Васнецов предпочёл скрыться за стенами своей резиденции и не подавать голоса. Неслучайно в сети телеграм-каналов посольство США в Молдове называют «главным посольством», а российское – «молчаливым посольством». Полную бездеятельность проявило и представительство Россотрудничества в Кишинёве.

Последний шанс у молдавских левых

Когда у граждан Молдовы наступит похмелье, никто не знает. Да, к власти пришли дилетанты, не имеющие никакого опыта работы на руководящих должностях. Им всё равно придётся привлекать к власти чиновников старого аппарата (которых они называют «коррупционерами»), либо, что скорее всего, в каждом министерстве будут работать советники из западных стран, как в начале 90-х в России, или как сегодня на Украине. С другой стороны, Запад приложит все усилия для того, чтобы Санду удержалась у власти, в том числе путём снабжения её нужными кредитами.

Российской Федерации предстоит приготовиться к конфронтации с властями Молдовы, в первую очередь по теме Приднестровья. Санду не скрывает своего намерения интернационализировать приднестровский конфликт, требовать безоговорочного «вывода российских миротворцев с территории Молдовы» и снятия с Кишинёва долга за потребляемый Приднестровьем российский газ. Надо быть готовыми к арестам пророссийских лидеров, к закрытию оппозиционных телеканалов в Молдове, к провокациям в Зоне безопасности. И, наконец надо быть готовыми к утрате Молдовы своего нейтрального статуса и независимости. И здесь безусловно, необходима поддержка не только Приднестровья, но и Гагаузии, и других районов Молдовы.

Партия социалистов пребывает в глубоком нокдауне. Она потерпела поражение на выборах и значительно уменьшила своё представительство в молдавском парламенте. Однако блок социалистов и коммунистов сохранил достаточно существенное парламентское представительство (32 депутата из 101), статус крупнейшей парламентской оппозиционной силы в стране. Левые силы в лице двух бывших президентов – Владимира Воронина и Игоря Додона – достигли соглашения, что левая фракция сохранит своё единство в новом парламенте. У блока социалистов и коммунистов есть шанс произвести работу над ошибками и возглавить единый фронт сопротивления политике Майи Санду. Но этот шанс, в любом случае, будет для них последним.