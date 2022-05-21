Победа СВО возможна только с исчезновением Украины – Ваджра

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Новости Украины

Если проект «Украина» останется существовать в любой форме, то все нынешние и будущие жертвы в ходе военной спецоперации совершенно бессмысленны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Альтернатива» заявил бывший киевский публицист, переехавший после госпереворота на Украине в Россию, Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, победа будет только в том случае, и все жертвы, которые сейчас принесены и ещё будут принесены во имя неё, только в том случае, если Украина перестанет существовать в любой форме. Когда всё закончится, Украина исчезнет, тогда можно будет чётко сказать: да, это победа. Я периодически слышу стоны и всхлипы – как же так, мы же не будем обижать Украину, украинцев. Мы их просто освободим, а потом на той территории будет некая «правильная Украина». Если бы я не занимался 15 лет украинской проблематикой, я бы, наверное, согласился. Но, понимая украинскую проблему, могу сказать, что, если мы это повторим, то все жертвы, которые сейчас приносятся и будут принесены, станут абсолютно бессмысленными», – уверен Ваджра.

Он подчеркнул, что Украина создавалась именно с целью противостояния с Россией.

«Сама идея Украины была придумана поляками в конце XVIII века, и потом эти польские идеи развивали австрийцы и германцы. То есть, сама идея «незалежной» Украины и вообще существующей Украины – это идея вражеская. Которая создавалась с одной целью: оттяпать у нас западные русские территории. Это просто западная внешнеполитическая концепция, которая развивается два столетия. И если мы эту концепцию не срубим, не откажемся от неё, это будет наше поражение, независимо от того, как закончатся боевые действия», – отметил публицист.

Он пояснил, почему не может быть «хорошей Украины».

«Но если вы оставите оболочку Украины, а у неё другой идеологии нет, то они рано или поздно поднимут эту идеологию до уровня нацизма. Интегральнго национализма, если говорить их языком», – объяснил эксперт.

Он привёл конкретный пример.

«Обратите внимание на то, что как только какой-то кусок отрезается от Украины, мгновенно украинство испаряется. Херсон возьмите. Прошло буквально несколько месяцев, и украинство как таковое там испарилось. И это будет на любой территории, на которую ни зайдёшь. Поэтому проект «Украина» должен исчезнуть», – заключил Ваджра.