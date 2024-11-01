Победа Трампа повышает вероятность «кризисных выборов» на Украине до 30%

Елена Острякова.  
01.11.2024 17:56
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Майдан, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Выборы не Украине вероятны, но они станут результатом политического кризиса.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы не Украине вероятны, но они станут результатом политического кризиса. Об этом украинский политолог...

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«Выборы в следующем году весьма вероятны. Особенно, если победит Трамп на американских выборах. Тогда вероятность выборов на Украине в следующем году – 30%. Они весьма вероятны.

Но скорее всего выборы пройдут в результате политического кризиса, а не станут результатом какого-то осмысленного политического действия со стороны власти. Нет, они станут крайним способом избежать катастрофы, выпустив пар», – подчеркнул Бортник.

Если выборы не пройдут в следующем году, то власть на Украине сменится без выборов, считает политолог.

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