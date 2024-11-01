Победа Трампа повышает вероятность «кризисных выборов» на Украине до 30%

Выборы не Украине вероятны, но они станут результатом политического кризиса.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Выборы в следующем году весьма вероятны. Особенно, если победит Трамп на американских выборах. Тогда вероятность выборов на Украине в следующем году – 30%. Они весьма вероятны.

Но скорее всего выборы пройдут в результате политического кризиса, а не станут результатом какого-то осмысленного политического действия со стороны власти. Нет, они станут крайним способом избежать катастрофы, выпустив пар», – подчеркнул Бортник.