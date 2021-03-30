«Победа в войне с агрессором. Пора открыть огонь». Рада принимает воинственное постановление

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент на внеочередном заседании поддержал постановление, в котором осуждается эскалация конфликта на Донбассе и вся ответственность перекладывается на Россию.

В частности, в документе говорится, что Верховная рада «осуждает агрессию РФ» и призывает парламенты других стран поддержать Украину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также в постановлении Киев традиционно для себя требует от Москвы немедленно прекратить боевые действия, соблюдать режим прекращения огня, вывести «войска» и вернуть Украине контроль над границами.

С обращением с трибуны Верховной рады выступил командующий ВСУ генерал Руслан Хомчак.

«ВСУ готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации ситуации в районе проведения ООС, так и в случае усложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Хотел бы поблагодарить членам комитета нацбезопасности обороны и разведки ВР Украины за единогласное принятие проекта закона Украины под номером 3553(поправки в закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета – ред.), который является крайне важным для укрепления обороноспособности нашего государства, целью которого является реформа системы мобилизации и продолжение создания военного резерва по стандартам стран членов НАТО.

Это даст нам возможность закончить переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, возможность дополнительно укомплектовываться резервистами в особенные периоды без объявления мобилизации, расширить весь комплекс социальных льгот, гарантий резервистам, которые будут призываться на военную службу и ряд других возможностей», – заявил Хомчак.

«Наша общая цель – победа в войне с агрессором и обеспечение устойчивого мира. Восстановление территориальной целостности требует консолидации усилий всего украинского народа. Государство, в котором власть заботится о своих защитниках, а общество поддерживает и уважает военных, непобедима. Слава Украине!» – заключил командующий.

Однако следом градус милитаризации в парламенте резко подскочил. Помимо усовершенствования мобилизационных сил, депутаты требовали дать ВСУ разрешение вести огонь фактически из всего, что может стрелять.

Так, с воинственной речью выступил лидер фракции «Голос» Сергей Рахманин.

«Кто-то очень верил в то, что достаточно подписать режим прекращения огня, и война закончится. Нет, не закончится. К сожалению, война будет продолжаться долго, и чтобы в ней победить, нужно воевать, нужно отвечать тогда, когда этого требует ситуация. Поэтому, безусловно, мы будем поддерживать это постановление, но есть вещи, на которые государство должно реагировать немедленно.

Необходимо, чтобы наконец-то была задействована контрснайперская составляющая, потому что преимущественно большинство безвозвратных потерь, которые в последние время случаются на фронте, это потери от снайперского огня. Украина должна отвечать адекватно. Нужно, чтобы снайперы работали без оглядки на руководство», – заявил лидер политсилы.

«Второе, мы должны отвечать на любые обстрелы наших позиций, отвечать жестко и немедленно, независимо от того, как на это посмотрят в Киеве, Москве, Брюсселе или Берлине», – добавил Рахманин.

Далее слово взял глава «Евросолидарности», экс-президент Пётр Порошенко.

«Фитиль войны, ключи от мира находятся в Москве и теза про мир, когда достаточно перестать стрелять и про то, что перемирие может обеспечить мир, слишком ошибочно», – сказал Порошенко.

«Что касается событий на фронте – следует вернуть подразделения на позиции откуда они были отведены два года назад. На переднюю линию снова нужно вывести контрснайперские группы, потому что более 26 воинов погибли от снайперского огня. Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп, восстановить деятельность дронов, восстановить артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», – истерил экс-президент.

В целом Верховная рада поддержала постановление 308 голосами. Не считая отсутствующих «ОПЗЖ», ни один депутат не проголосовал против или воздержался.