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26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Армения, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Победа военных и оппозиции в Армении всколыхнёт Минск и Киев – эксперт

Новости Украины

В случае, если в Армении сбросят правительство премьера Пашиняна, данным примером может воспользоваться Белоруссия и Украина, которые также находятся в политическом тупике.

Об этом на пресс-конференции в Киеве» заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армения проиграла войну, банальный факт. И, казалось бы, премьер-министр, президент должны уйти в отставку. Народ возмущён. Армения в шоке. А это прямая аналогия с 2014-2015 годом. Это очень важно.

Если сейчас в Армении оппозиция плюс военные сбросят премьер-министра Пашиняна, несмотря на его заслуги, то это будет некий повод для увеличения роли военных в той же Украине и в той же Белоруссии. Белоруссия тоже зашла в тупик», – сказал Небоженко.

Он считает, что в этом плане велика активность РФ и лично Путина, который активно продвигал идею ЕАЭС.

«С другой стороны, то, что делает Россия по отношению к Армении вместе с Турцией, но прежде всего, вместе с Азербайджаном, это показывает то, что она форматирует Армению.

Скорее всего, старая путинская идея (это 10 лет назад было) не Союз Славянских Народов – Белоруссия, Украина и Россия, а Евразийский  Союз, который мог бы состоять из изнасилованной Армении, из стреноженной Белоруссии, из покорной Украины и, конечно же, Казахстана», – рассуждает политолог


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