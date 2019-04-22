Победа Зеленского – результат предварительного сговора

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимиру Зеленскому и его команде удалось перед вторым туром выборов убедить Запад в том, что «кандидат Зе» является гораздо более удобным президентом, нежели Пётр Порошенко.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил ведущий научный сотрудник государственного российского Института стратегических исследований Олег Неменский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, в чём победил Зеленский во время предвыборной кампании второго тура – это то, что он смог договориться с Западом.

Мы уже знаем по некоторым утечкам, что он, его команда и люди, которые за ним стоят, смогли убедить основные западные центры силы в том, что Зеленский может работать, что он будет удобным президентом для Запада и что при нём можно будет избавиться от ряда тех проблем, которые были при Порошенко.

А Порошенко был неудобным президентом, неудобным лидером Украины, который разговаривал с Западом часто на языке шантажа», – отметил политолог.