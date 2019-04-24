Победа Зеленского: Взгляд из Белоруссии

24.04.2019, Минск, Александр Шпаковский

Избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины породило множество нелепых мифов, подыгрывать которым, к сожалению, взялся и сам новоиспеченный украинский лидер. Ведь, еще не дожидаясь официальных итогов второго тура Владимир Зеленский уже объявил о своей победе и заявил, что «это пример для всех постсоветских государств». Таким образом, вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах Украины, которая за 5 лет постмайданного периода превратилась в самую нищую страну Европы, будущий президент зачем-то начал проецировать свой успех во вне и выступать каким-то «примером», еще, по сути, не добившись вообще ничего в плане государственного строительства.

Мифы о Зеленском: очередная «перемога»

Этот посыл Зеленского мигом был подхвачен разного рода «свободолюбивыми» деятелями как в Украине, так и в других постсоветских государствах, на все лады бросившихся восхвалять успехи украинского «прогресса» на фоне общего застоя. Типичным примером такого рода является комментарий украинского писателя из Одессы, постоянного спикера разных российских ток-шоу Всеволода Непогодина, заявившего, что с избранием нового президента граждане Украины – «страны возможностей» «сделали евроремонт», в отличие от «бывших соседей по коммуналке» – белорусов и россиян, которые хотят жить в общей квартире, где у «каждого на гвоздике висит именной стульчак». Закончил писатель предсказуемо и в лучших украинских традициях, провозгласив «прощай совок и коммуналка! Не быть нам братьями уже».

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В общем специфическая политическая культура Украины, которая любые события рассматривает в системе координат «зрада–перемога», мигом отнесла избрание Зеленского к категории величайших побед и начала об этом трубить на весь мир. Точно также когда-то было с «помаранчевой революцией» 2004 года, (тогда даже на конкурс «Евровидение» украинцы отправили музыкальный коллектив с гимном протеста – песней «Разом нас богато!») и печально известным «Майданом», которые преподносились украинским креативным классом, как верх достижений свободы и демократии, причем обязательно противопоставлялись замшелому «совку», «немытой России» и пр. Правда, через некоторое время карета превращалась в тыкву, «перемога» в «зраду», а недавние герои, такие как Ющенко, Тимошенко, Яценюк или Порошенко, становились предметом народной ненависти и насмешек. Таким образом, новый президент Украины Зеленский, который, как было сказано выше, еще ничего не успел сделать, однако уже одной ногой встал на проторенную дорожку своих предшественников.

При этом необходимо отметить, что активными распространителями мифологии «прогрессивных украинцев» становятся не менее «прогрессивные» либеральные круги по всему бывшему Союзу, которые в моменты очередных «великих свершений» у южных соседей массово впадают в политический инфантилизм и за горами не видят леса. Уже на настоящем этапе в русскоязычном интернет-пространстве полно рассуждений о «демократии в Украине», о том, как «достойно» Порошенко «отдал власть», чтобы «новая команда» прогрессивных реформаторов во главе с актером Зеленским повела киевский корабль на встречу светлому будущему.

В чем суть демократии по–украински?

Удивительно, но попавшие под влияние дебатов на стадионе «Олимпийский» проукраинские агитаторы словно забыли о кровавом вооруженном конфликте на Донбассе, миллионной эмиграции трудоспособного населения из «страны возможностей», феноменальной коррупции, десятках нераскрытых политических убийств журналистов и общественных деятелей. Да и государственную власть Петр Порошенко вовсе не собирался никому «отдавать», ради чего в ноябре прошлого года Киев устроил провокацию в Керченском проливе и пожертвовал украинскими моряками. Только позиция западных государств, в первую очередь США, Германии и Франции, понимавших, что узурпация власти крайне непопулярным Порошенко способна привести к необратимым последствиям для интересов евроатлантического лагеря в Украине, не позволила тогдашней киевской верхушке провернуть финт ушами с военным положением и отменить выборы Главы государства. Коллективный Запад абсолютно обоснованно посчитал, что проще перезагрузить систему, договориться с Игорем Коломойским, другими олигархами и предложить украинскому обществу очередную «перемогу» – «евромечту» в лице Владимира Зеленского.

Поэтому с точки зрения объективной оценки политического процесса, а не шоу-политики, украинская «демократия» – это постоянная борьба зависимых от внешних сил, полубандитских олигархических группировок, которым принадлежат все мало-мальски ценные активы страны, а любые «выборы» или «революция» – лишь свидетельство очередного передела сфер влияния.

Так, под лозунгами борьбы с коррупцией олигарх Порошенко снес олигарха-президента Януковича в 2014 году, а сейчас олигархи Коломойский, Пинчук и Фирташ под теми же лозунгами, путем запуска на политические поле «слуги народа» Зеленского снесли Порошенко. Разница лишь в том, что и Янукович, и Порошенко были самостоятельными акторами финансово-политического истеблишмента Украины и фактически руководили собственными семейно-клановыми группировками, а у Зеленского практически нет «своих» кадровых и материальных ресурсов.

То есть, новый президент Украины вряд-ли сумеет сколотить собственный клан, не сможет двигаться по пути укреплению личной власти, исходя из чего будет вынужден лавировать между интересами всех основных элитарных групп. Именно лавировать, а не выступать арбитром, которым для олигархата был самый успешный украинский президент Леонид Кучма. В этом и будет заключаться существенное отличие периода Зеленского от позднего «кучмизма».

Шоу-политика как фактор дестабилизации

Однако во вне, в первую очередь в адрес российского и белорусского общества, где уже достаточно долго правят консервативные государственные лидеры, из Украины при поддержке западных НКО и их контрагентов будут транслироваться мифы о «молодой и прогрессивной команде», которые будут подкрепляться эффектными, но мало на что влияющими, публичными демонстрациями новой украинской власти типа полетов государственных руководителей эконом –классом, передачи резиденций президента под лагеря отдыха для детей и т.д.

В краткосрочной перспективе, то есть в 2019 -2020 годах, пока в украинском обществе не наступит общее разочарование в «слуге народа», а «перемога» не станет «зрадой», эти мифы могут быть весьма опасны в контексте устойчивости правящего режима, особенно в Беларуси, где в этот период назначены парламентские и президентские выборы.

Во-первых, надо учитывать наличие эффекта электоральной усталости у определенной части населения, а во-вторых – вступление в активную фазу участия в политической жизни поколения «35 минус», основным источников информации для которого являются социальные сети с превалирующим развлекательным контентом. Практика показывает, что в уже в краткосрочной перспективе все большую популярность будут приобретать политики, использующие нетипичные формы поведения и каналы донесения информации. Причем в дальнейшем и вовсе весьма вероятным видится появление влиятельных политических лидеров из блогосферы, а опыт практического управления и реальные знания в этом случае замещаются «раскрученностью» образа.

Таким образом, традиционным режимам целесообразно очень внимательно анализировать данные тенденции, вырабатывать адекватные меры реагирования, где на первый план выходит качественная информационная работа с населением. В противном случае шоу-политика под видом «демократии» и «борьбы с истеблишментом» может стать действенным инструментом по дестабилизации обстановки в руках оппонентов русского цивилизационного лагеря.