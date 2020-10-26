«Победил Кремль в различных обертках». Итоги выборов по версии украинской пропаганды

26.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Прошедшие 25 октября на Украине местные выборы стали поражением для правящей партии «Слуга народа» и заложили основу для реванша пророссийских сил.

Об этом пишут украинские эксперты и журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, украинский националист, юрист Андрей Смолий в своем блоге отмечает высокие результаты партии ОПЗЖ на юго-востоке страны и прогнозирует будущие коалиции этой партии и «Слуги народа».

«Вы видели сколько набрали ОПЗЖ / Шарий / «местные партии» проросийского толка? Да … это реалии нынешней Украины. И если мы радуемся, что народ показал зеленым красную карточку, то во многих областях юга и востока происходит масштабное возвращение к власти элементов, которые уничтожали страну в 2013-2014 годах.

Николаевский городской совет – ОПЗЖ – первое место, 26%. Одесса – ОПЗЖ – 22% и Шарий 8%. Харьков – «Блок Кернеса» и та же ОПЗЖ. Я уже молчу, что в Киеве эта политсила впервые набрала свои 6-8%… Теперь следует ожидать и «коалиций» СН-ОПЗЖ, и откровенного давления на Зеленского.

Это большой вызов перед каждым из нас. Последующие годы будут тяжелыми и это надо осознать уже сейчас. Ибо на замену «зеленым» могут прийти другие – бело-голубые, с еще большим кремлевским душком», – пишет Смолий.

«На выборах победил Кремль в различных обертках. Можно зафиксировать факт, что купить оптом украинских политических бл…дей значительно дешевле и действеннее, чем вести против Украины активные боевые действия», – отмечает журналистка Татьяна Даниленко.

Ее коллега Алена Яхно в своем блоге возмущается возможным проходом во второй тур на выборах мэра Киева бывшего градоначальника времен Януковича Александра Попова и прогнозирует возвращение «донецких».

«Больше всего порохоботов шокировало возможное прохождение во второй тур выборов мэра Киева Александра Попова, мэра времён Януковича. Вот одна из них пишет: «Это, к сожалению, не только пенсионеры. Это тот самый ваш сосед на донецких номерах, что недавно купил квартиру». Предлагает зачистить Киев от пенсионеров и бывших дончан?», – комментирует Яхно политолог Владимир Корнилов.