Победим, когда от СВО перестанут прятаться все – крымчанка-волонтёр

Для большинства наших сограждан война непонятное явление, о котором даже думать не хочется, пока в открытое окно не влетит дрон со взрывчаткой.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказала волонтёр-доброволец Екатерина Маркова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется, чтобы это произошло не тогда, когда дрон влетит в квартиру и убьёт кого-то из родственников, а сейчас, в тот момент, когда для большинства наших регионов, для большинства граждан взрывы слышны только по телевизору в репортажах наших военкоров. Важно понять, что сейчас мы спим, работаем, отдыхаем спокойно – только потому, что в эту минуту кто-то на передовой вытаскивает своих раненых товарищей, кто-то гибнет. В чьи-то дома, чьим-то матерям и жёнам приходят похоронки. Чем быстрее каждый это поймёт, тем быстрее будет победа», – отметила она.

Общество разделилось на два лагеря – одни активно помогают фронту, другие делают вид, что война где-то далеко, и их не касается.

«Но, к сожалению, на сегодняшний момент я не могу сказать, что на единстве базируется наше общество. Есть те, которые не спят, не отдыхают – и все силы направляют на помощь фронту. Есть те, для которых война где-то далеко, не знакома, не понятна, и вообще не хочется об этом думать. Это не нас должны ребята благодарить, это мы должны благодарить наших ребят, из которых многие вчерашние мальчишки, сейчас на фронте. Поэтому я абсолютно убеждена, что это мы их должны благодарить и всячески помогать. Чем больше ребят смогут вернуться фронта, чем быстрее будет победа – тем больше счастья и радости для всех нас», – заключила Макарова.