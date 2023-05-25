«Победить без боя»: Россию заставили поверить в контрнаступление Украины

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Украина и ее западные союзники провели серьезную информационно-психологическую операцию, заставив Россию ждать контрнаступление ВСУ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

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«При подготовке плана наступления, украинской стороной акцент делался на информационно-психологических факторах. Было заказано и проведено комплексное исследование состояния и тенденций настроений российского общества, военнослужащих, представителей властной элит Для этого под легендами привлекались международные и российские социологические компании, агентура из числа представителей власти и научного сообщества. На момент планирования сделаны выводы о том, что для победы и инициирования внутрироссийских деструктивных процессов недостаточно усиления украинского потенциала, но необходимо до крупных боестолкновений понизить российский», – пишет Пинчук в своем телеграм-канале По его словам, ключевой концепцией была выбрана идея «фальстарта», реализация которой начата с конца января 2023 года, а постоянное вбрасывание информации о наступлении позволило сформировать информационное давление на российское общество. При этом параллельно проводились специальные акции оперативного характера – имитация украинских радиообменов, телефонных звонков и электронных почтовых сообщений, контролируемые утечки через установленную или двойную агентуру, имитация переброски войск, имитационные штабные занятия (часто «в темную» от исполнителей и непосредственных руководителей).

Автор считает, что планируемые цели были достигнуты.

«1. Перевод основных боевых российских планов в оборонительное состояние. 2. Выявление каналов логистики, сосредоточения ресурсов и центров управления, определение слабых звеньев, скорости и алгоритмов реакций. 3. Создание у российской стороны состояния постоянного напряжения, повышенного тонуса, когда войска и управление на передовой находятся в круглосуточном ожидании, запрещены отпуска, занятия усилены и осуществляются «на износ», что приводит к неминуемой усталости, потере бдительности. 4. С привлечением внутрироссийской агентуры влияния – формирование условий к погашению общественных и властно-политических наступательных ожиданий хода СВО. На финальном этапе – будирующие рейдовые и ДРГ- акции, что отвлекает внимание от ЛБС. При этом акции не должны были быть разовыми и тоже направлены на перегрузку личного состава и управленческих центров», – описывает ситуацию экс-глава ДНР.

Он отмечает, что таким образом «достигается волнообразное нарастающее давление, приводящее к дестабилизации системы с последующим «штормом».

«В этой связи, на основе агентурных и иных разведывательных данных, в том числе и предоставленных внешними партнёрами, комплексных аналитических оценок, были составлены математические модели российской системы с расчётами векторов и алгоритмов воздействия. При этом реальные планы не направлены на глубокие прорывы, но нацелены на достижение, в первую очередь, медийного и обшественно-психологического эффекта, что не исключает готовности воспользоваться благоприятной ситуацией, если российская сторона продемонстрирует излишнюю слабость. Выбрана тактика «сотни порезов» с последующими разящими и добивающими ударами», дает характеристику украинским планам эксперт.

Автор указывает, что ключевой задачей в динамике противников РФ является постепенное снижение боевого потенциала, уровня управления, общественных настроений и плавное перестраиванье ожиданий российской политической элиты от СВО.

«Здесь акцент на внутренней агентуре, в первую очередь из чиновников, журналистов, блогеров, лидеров мнений с одновременной работой маршрутированной и приобретенной в войсках агентуры для информирования о военной обстановке, слабостях и проведении разрушающей работы. В этом смысле сама военная среда рассматривается лишь вторым-третьим контуром процессов. Цель- формирование фона бесперспективности наступательных действий, внедрение в дискурс концепции желательности сохранения статус-кво. Идея «победить без боя, пусть ослабнут, а мы добьем». Само планирование фактически среднесрочное и охватывает не только весенне-летний период 2023, но и ряд этапов по осень 2024 года включительно», – резюмировал Пинчук.