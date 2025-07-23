«Победить на фронте не получится, поэтому будем воевать терактами» – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку у ВСУ нет сил для наступления на фронте, Киев должен сосредоточиться на терактах внутри России.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, сидя в обороне. Что означают эти слова, что нам нужно идти в наступление? Пойдем ли мы в наступление? А чем? А Трамп, который говорит о наступлении, возможно, хотел бы нам оружие дать?», – спросил ведущий.

«Хороший вопрос. Нюанс заключается в том, что Трамп абсолютно прав. Занимая пассивную позицию, касающуюся глухой обороны, ты все равно будешь проигрывать. Ибо враг будет тебя выкуривать, расшатывать, ослаблять любыми действиями, в том числе и активными боевыми действиями, и экономическими действиями», – сказал Кривонос.

Тем не менее, он признал, что на военное наступление у ВСУ сил нет, поэтому Украина будет действовать террористическими методами.