«Победить на фронте не получится, поэтому будем воевать терактами» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
23.07.2025 20:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Поскольку у ВСУ нет сил для наступления на фронте, Киев должен сосредоточиться на терактах внутри России.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку у ВСУ нет сил для наступления на фронте, Киев должен сосредоточиться на терактах...

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«Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, сидя в обороне. Что означают эти слова, что нам нужно идти в наступление? Пойдем ли мы в наступление? А чем? А Трамп, который говорит о наступлении, возможно, хотел бы нам оружие дать?», – спросил ведущий.

«Хороший вопрос. Нюанс заключается в том, что Трамп абсолютно прав. Занимая пассивную позицию, касающуюся глухой обороны, ты все равно будешь проигрывать.

Ибо враг будет тебя выкуривать, расшатывать, ослаблять любыми действиями, в том числе и активными боевыми действиями, и экономическими действиями», – сказал Кривонос.

Тем не менее, он признал, что на военное наступление у ВСУ сил нет, поэтому Украина будет действовать террористическими методами.

«Наступать можно, разрушая системно российский тыл, объекты нефтегазопромышленного комплекса, энергетики. Если их теплоэлектростанции не смогут производить электричество, то их заводы-фабрики не смогут работать, не смогут обеспечивать вооруженные силы.

С моей точки зрения, самое эффективное наступление – это наступление на объекты критической инфраструктуры Российской Федерации. Задача номер один – это разрушать мощную экономику.

Задача номер два – играя на национальных проблемах РФ, расшатывать ситуацию изнутри, вести активную информационную и психологическую борьбу, чего мы, к сожалению, системно не делаем», – добавил он.

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