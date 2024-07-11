Победит тот, у кого лучше не танки, а средства поражения танков – Ситницкий
Украина – это огромный полигон, где происходит быстрая эволюция войны XX века в войну XXII века с совершенно иными угрозами и принципами.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, основатель проекта LOSTARMOUR.INFO Сергей Ситницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Данный конфликт показал, что так называемого «чудо оружия» или вундерваффе не существует. Различные виды вооружений, бронетехники – всё это успешно поражается новыми средствами ведения борьбы, в частности, различными видами дронов. И никакой танк не может противостоять современным ударным средствам. Мы видели знаменитое украинское контрнаступление прошлого года, когда были брошены в бой десятки Leopard и Bradley. И они точно также погибли на минных полях, были расстреляны противотанковыми ракетами, в том числе с борта наших вертолётов.
Чудо оружия не существует. Если кто-то сравнивал характеристики, у кого лучше пушка, броня, мощнее двигатель – всё это имеет значение. Но танк против танка сегодня воюет крайне редко, и мы видим, что любая бронетехника успешно поражается как с одной, так и с другой стороны», – отметил эсперт.
На передний план, по его оценке, выходят экономические аспекты: производственные мощности, ремонтопригодность танков. Тактико-технические характеристики не столь важны, поскольку миф о неуязвимости или универсальности бронетехники развеян.
«В современном бою танк, будь то Abrams, Leopard или Т-90, живёт считанные минуты. И во многом его выживаемость зависит не от его тактико-технических характеристик, а от того противодействия, с которым он сталкивается на поле боя. Например, заминированной территорией… работают ли против него опытные расчёты fpv-дронов, стоит ли где-нибудь в посадке ПТУР, которая может прилететь в любую часть танка.
Вот от этого зависит его выживаемость, а не от того, какие тактико-технические характеристики заложены производителями. Собственно, это главный вывод», – подчеркнул Ситницкий.
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