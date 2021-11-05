«Победить Украину экономически»: Донбасс изучает опыт Сталина и готовит возвращение Госплана

05.11.2021 18:09 (Мск), Донецк, Михаил Рябов

С 1 января 2022 года в ДНР на 20%, будут повышены пенсии, также ожидается и рост МРОТ. Кроме того, на 25% планируется повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций и учреждений.

Об этом сообщил врио министра труда и социальной политики Денис Стрельченко на встрече с активом движения «Донецкая республика».

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Накануне главами ЛДНР были утверждены Программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы.

«Они выстроены таким образом, чтобы, используя потенциал Донбасса, постепенно интегрироваться в экономику Российской Федерации», – пояснил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

По его словам, в ближайшее время движение проведет «серию круглых столов и конференций с привлечением уполномоченных лиц и профильных специалистов, которые доступным языком расскажут о том, что ожидает Республику с 2022 года до 2024 годы».

«Неоднократно говорил о том, что нам нужно победить экономически, только тогда мы подадим пример Украине и всему постсоветскому пространству, разрозненному коллективным Западом, – куда нужно интегрироваться. А интегрируемся мы в Большую Россию», – сказал Муратов.

По мнению общественника, ситуация, складывающая в мире, дает шанс для республик Донбасса:

«На наших глазах рушится экономическая модель мира – Бреттон-Вудская долларовая система, она доживает свои дни. Коронакризис – очередное тому подтверждение. Здесь стоит сделать небольшой экскурс в историю. Смысл Бреттон-Вудских соглашений 1944 года – вся мировая торговля будет осуществляться в долларах и золотом. Каждая страна имеет право на эмиссию собственной валюты в эквивалентном (по курсу) размере, не превышающем объёма золотовалютных резервов, которые формируются из золота и, в подавляющей части, из долларов США. Т.е. стране, прежде напечатать свою национальную валюту, требуется продать то, что она производит, на мировом рынке за доллары США, и аккумулировать полученные деньги в ЗВР. Центробанки стран, ратифицировавших эти соглашения, становятся по сути, филиалами ФРС, осуществляющих эмиссию только в том размере, в каком разрешила ФРС. Федеральная Резервная система, владеющая с 1913 года печатным станком, клепающим доллары, печатает американскую валюту в тех количествах, которые необходимы США, и обменивают долларовую бумагу на реальные материальные ресурсы. Иными словами, США стали страной-паразитом, выжимающим все соки из всего мира. Бреттон-Вудские соглашения 1944 года привели к фактическому подчинению Центральных банков всех стран не их правительствам, а международным финансовым организациям, находящимся под контролем США. Из 44 лидеров государств, присутствующих на Бреттон-Вудской конференции, единственным правителем, отказавшимся ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения, был Сталин. Он не собирался отдавать экономический суверенитет СССР американцам (что позднее сделают Горбачёв и Ельцин). Перспектива подчинения всего мира доллару не устраивала СССР, но и отказываться от участия в конференции СССР не мог, поскольку на ней решалась судьба послевоенного мира. Советской делегации предстояло отстоять интересы СССР и по возможности не испортить отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции, которая только недавно решила-таки помочь СССР в борьбе с фашистской Германией. Сложная дипломатическая игра привела к тому, что в 1944 году СССР подписал итоговые документы конференции, но так и не ратифицировал их в декабре 1945 года. США, уже почувствовавшие себя мировым гегемоном, оказывали на СССР давление.

Для понимания силы такого давления нужно проследить последовательность событий: лето 1944 года – конференция в Бреттон-Вудсе; май 1945 года – победа СССР в Великой Отечественной войне; 17 июля – 2 августа 1945 года – Потсдамская конференция. На ней президент США Трумэн сообщил Сталину о наличии у США ядерного оружия и явно дал ему время хорошенько подумать; 6 и 9 августа 1945 года – ядерные удары США по японским городам; 4 сентября 1945 года – Объединенный разведывательный комитет США подготовил меморандум № 329: «Отобрать приблизительно 20 наиболее важных целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР и на контролируемой им территории».

Ядерных ударов со стороны США Советскому Союзу удалось избежать потому, что к концу Великой Отечественной войны наша страна располагала, наверное, самой эффективной системой ПВО в мире, а у американцев в то время не было такого количества ядерных зарядов, способного уничтожить весь военный потенциал СССР. Ещё раз повторю, что Сталин экономический суверенитет страны не сдал. Многие полагают, что такая двойственная политика Советского Союза стала одним из поводов к «холодной войне». История показала правильность решения Сталина. После разгрома нацистской Германии и стабилизации мировой экономики страны Западной Европы с помощью США быстро восстановили свой экономический потенциал, но затем последовал международный валютный кризис. По плану же Сталина, в 1955 году должна быть создана внедолларовая мировая система, где основным средством расчёта являлся советский золотой рубль. В 1952 году 25 стран подписали соглашение о создании внедолларовой зоны. Только смерть Сталина в 1953 году нарушила все планы. Хрущёв, пришедший к власти, идею золотого рубля зарубил на корню. Возвращаясь в день сегодняшний, стоит обратить внимание, что мы оказались втянуты в ловушки неэквивалентного экономического обмена – доля импортных товаров на потребительских и производственных рынках постсоветских стран достигает 50-80 процентов.

При этом, крах либеральной экономической модели, которую в 90-е нам навязали западные «партнёры», начался. Это значит, что Донбасс может предъявить новую модель экономики – интегральную.

Мы знаем, что для развития экономики нужны внутренние и внешние инвестиции. Первой победой ЛДНР в этом вопросе стал заход на наши промпредприятия российского инвестора Евгения Юрченко. Для внутренних инвестиций нам необходимо кредитование. И в этом вопросе также теплится надежда: как недавно сообщил Евгений Юрченко, с целью развития инвестиционного климата в республиках Донбасса, в ДНР откроется первый частный банк. Каким образом можно привлечь инвесторов в Донбасс?

На днях министр экономического развития ДНР Алексей Половян заявил, что в Республике подготовлен законопроект «О системе стратегического планирования», такой себе донецкий Госплан.

Мы знаем, что 100 лет назад был учреждён Госплан РСФСР. Сталин понимал, что без планирования создать эффективную экономику невозможно. Под руководством Госплана были успешно реализованы масштабные программы индустриализации СССР, а страна стала полностью самодостаточной. Возвращаясь к теме донецкого Госплана, у меня возник вопрос, друзья: Какие функции и методы работы должны быть включены в Госплан по-Донецки? На мой взгляд, перед Донбассом сейчас стоит главная задача – построить прочную экономику. Мы – сильный регион, у нас есть ресурс, поэтому задача нам под силу. Ведь от наших побед, в первую очередь, экономических, зависит не только будущее Донбасса, а будущее Большой России», – резюмировал Муратов.