«Победить в этом году»: Байден и Зеленский в Киеве угрожают России

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Президент Украины Владимир Зеленский принял американского лидера Джо Байдена сегодня в Киеве

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте украинского президента.

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Отмечается, что Зеленский встретил Байдена на крыльце Мариинского дворца в центре столицы, после чего они провели беседу с глазу на глаз.

«Большое вам спасибо, господин президент. Это значимый момент поддержки для Украины», – сказал Зеленский.

Он вспомнил, что после начала российской операции первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома и поблагодарил американцев за двухпартийную поддержку.

По его словам, в ходе беседы планируется обсудить, как «сделать Украину еще сильнее, и как победить в этом году».

«Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет одолеть нас. Но он глубоко ошибался. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку, и эта поддержка будет продолжаться», – в свою очередь заметил Байден.

Примечательно, что в центре Киева на месте, где в 2014 году во время перестрелки с правоохранителями погибли боевики майдана, установили памятный знак в честь Байдена.

«Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат. Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия», – написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак и Салилван.

В свою очередь телеграм-канал «Милитарист» обращает внимание на важную деталь:

«Как по волшебству отъезд Байдена из Киева совпал с отбоем всеобщей воздушной тревоги».

Кроме того, можно заметить, что Байден надел галстук в цветах украиснкого флага.