Победить в войне мало: придётся навсегда отвадить Запад от нацизма – учёный-историк

Катя Добрина.  
04.02.2025 17:42
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина была и остается площадкой для тестирования нацизма XXI века с последующим распространением по Европе.

Такое мнение на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции высказал член научного совета Российского военно-исторического общества, профессор Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина была и остается площадкой для тестирования нацизма XXI века с последующим распространением по...

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«Победить фашизм, нацизм, либерализм и любой «изм» военным путём невозможно. Возможно победить государство, в котором этот «изм» в данный момент преобладает – и провести денацификацию. Но это не значит, что можно победить. Кстати, ещё перед началом Великой Отечественной, когда уже шла Вторая мировая, Молотов с трибуны Верховного Совета сказал это открытым текстом: фашизм победить танками и пушками не получится. По этому поводу на него потом в 80-90-е вылили ушат грязи. Но это факт.

Был бы Советский союз – не было бы того, что сейчас происходит. Но Советский союз позволил себя уничтожить. Нужно понимать, что фашизм и нацизм – это как вирус. Он всё равно где-то при благоприятных условиях будет развиваться. Поэтому проблема не в том, чтобы сделать мир стерильным, а создать мир, в котором невозможно распространение этой бациллы, которая поражает организмы целых государств», – отметил он.

По словам эксперта, сейчас это происходит на Украине, в Прибалтике, распространяется по Европе. Идея нацистского мирового порядка, крайне выгодного крупному финансовому капиталу, никуда не делась. И сейчас её снова пытаются реанимировать.

«Мы должны понимать и об этом открыто говорить: та борьба, которая сейчас идёт в СВО, действительно идет не только локально, и не только геополитически. Когда Байден, будучи президентом, говорил, что главное для них – нанести стратегическое поражение России, это как бы геополитически. Но если бы это получилось, то нацизм сейчас шагал бы победным маршем по всей Европе», – заключил Плотников.

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