«Победитель Лавры» на грани отставки. Чем министр Зеленского не угодил людям Порошенко

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Судя по последним шевелениям на Печерских холмах, в Киеве, тучи сгустились над нынешним министром культуры и победителем УПЦ в «битве за Лавру» Александром Ткаченко – в прошлом тележурналистом, а затем начальником «Плюсов» Коломойского, прославившимся на всю страну благодаря ставшему мемом подобострастному обращению к хозяину «Привата» в одном из подслушанных телефонных разговоров: «Здравствуйте, Игорь Валерьевич!».

Оказавшись на должности главного культуртрегера режима Зеленского Ткаченко взял курс на максимальную мимикрию под ультранационалистический тренд и фактически все это время бежал впереди паровоза в разного рода шовинистических и дискриминационных инициативах. И по поводу языка, и по поводу изъятия русских книг из библиотек, и по поводу запрета УПЦ и «отжима Лавры» и много еще по поводу чего.

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Порой, вызывая своим услужливым радикализмом оторопь даже у своих более умеренных и спокойных соратников по майданному лагерю типа днепропетровского нардепа Бужанского.

И все равно это не помогло Ткаченке стать своим среди ультрапатриотов – всех этих Фарион, Ниццой, Федын с Марусями Зверобой и прочих Наталок Пып.

Чем больше Ткаченко старался выглядеть «свидомее папы львовского», тем больше ненависти он вызывал к своей фигуре среди самих свидомых.

А периодическая ремиссия относительной вменяемости, вроде заявлений о том, что министерство не имеет претензий к исполнителям песен не запрещенного на Украине Цоя, лишь добавляли упоротым аргументов в их иррациональной ненависти.

Дошло до того, что такого передовика националистического производства, как наш министр культуры, во всеуслышание объявили «малороссом» и потребовали его отставки не где-нибудь, а на финансируемым им же самим фестивале искусств «Мыстецький Аресенал».

То был первый, пока что тихий звоночек по карьерным перспективам министра. Но постепенно таких звоночков становилось все больше, пока, наконец, они не слились в громкий «малиновый звон», практически реквием по Ткаченко.

В нормальной стране поводов для отставки такого министра уже предостаточно. И даже без скандальной истории с вмешательствами в дела церкви на увольнение без выходного пособия Ткаченко уже заработал с горкой.

Достаточно вспомнить утверждение министерством сомнительного в плане первостепенности и актуальности, но при этом масштабного и затратного по деньгам проекта спиливания со щита монумента «Родина-мать» над Днепром советского герба и присобачивания на его место нынешнего украинского трезуба стоимостью 28 миллионов гривен за одну штуку.

Если этого мало, то вот вам поданный в Раду проект выделения министерству полмиллиарда гривен на реконструкцию в Киеве музея «голодомора». И все это во время войны, когда фронту не хватает снарядов и провианта, а доверчивые простаки по гривне собирают через волонтерские центры деньги для обороны, отдавая последние гроши.

Плюс на фоне жесткого бюджетного дефицита, когда стране не хватает на самое необходимое, а пенсии старикам и зарплаты военным выплачиваются за счет грантов США.

Нет, конечно, на Украине есть немало тех, кто вменяет министерству Ткаченко эти и другие грехи. Но факт в том, что поводом для серьезных разговоров о его отставке стало не это, а, вы удивитесь, но мы нет – «миллионное финансирование ведомством компаний, которые работали на российский рынок».

Застрельщиком компании за отставку Ткаченко выступила партия Порошенко «Европейская солидарность» и ее парламентская фракция. Вот строки из ее заявления, опубликованного соратницей «сывочолого гетьмана» Ириной Геращенко.

«7 июня Госпредприятие Иновещания провело «художественный конкурс» на фильмы, сериалы. Победителями стали компании ООО «Украинский продакшн ХАБ» и ООО «КС Продакшн». Их учредители постоянно работали на русский рынок, в русских проектах на пророссийскую аудиторию. И сейчас снова получают от Минкульта миллионы. Дальше – хуже. 10 миллионов гривен русскоязычный телеканал «Дом» выделяет на новогоднюю комедию «Санаторий Незабудка», – пишет соратница Порошенко, выражая опасения братьев и сестер по разуму.

Припомнили министру и вызывающее кумовство – другу Ткаченко и мужу светской теледивы Кати Осадчей актеру Юрию Горбунову из бюджета министерства выделили 33,6 милилонов гривен на съемку комедийного фильма.

«Европейская солидарность» потребует отставки министра культуры Ткаченко как человека, который несет непосредственную ответственность за преступный срыв эвакуации культурных и художественных ценностей с оккупированных территорий, внедрение политической цензуры и отвратительный дерибан во время войны», – резюмирует Геращенко.

Ситуацию для министра осложняет тот факт, что вопрос о его отставке уже поднимался – соответствующая петиция на сайте Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов, так что начальник Ермака просто обязан как-то отреагировать на этот вопль свидомых.

Впрочем, негатив в отношении Ткаченко и требования его увольнения генерируют не только ультраправые оппозиционеры, но и мимикрировавший под друга Белоруссии и русскоязычного оппозиционера, а после начала войны деанонимизированный в качестве агента ГУР нардеп из Запорожской области Евгений Шевченко.

Вот, что он пишет по поводу скандала с министерством:

«Министра культуры Ткаченко необходимо отправить в отставку! Более позорного министра культуры в современной Украине еще не было. Представляете, что думают о нас американские и европейские налогоплательщики, видя все это? Они говорят, зачем украинцам помощь? У них есть деньги на кино, значит, найдут и на снаряды…».

Нардеп Шевченко поясняет и то, почему именно «екльткртрегер» Ткаченко стал крайним за все безобразия в гуманитарной сфере.

«Все просто: абсолютно все законопроекты, хоть немного связанные с культурными объектами, без согласования с министром Ткаченко, Более того, Ткаченко может наложить вето, на любой законопроект. Откуда такие уступки для Ткаченко от президента? Непонятно», – недоумевает нардеп.

Впрочем, неуклюжие попытки актеров местечкового погорелого театра сыграть пьесу «Хороший царь и плохие бояре» выглядят довольно натянуто и мало кого убеждают. Ткаченко – давний партнер и подельник Зеленского еще по общей работе на «Плюсах», когда теми руководил нынешний министр культуры, а прайм-тайме шли бесконечные шоу «Вечернего квартала», за прокат которых Коломойский платил в карман будущему президенту.

Так что нынешнее место Ткаченко – способ расплатиться и с Ткаченко и с Коломойским за давние услуги. И если министр превратил свое ведомство в шапито – виновен, прежде всего, тот, кто его туда назначил.