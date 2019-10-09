Победитель «выборов» в Косово начал с антисербских заявлений

09.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Лидер победившей в досрочных парламентских выборах в Косово партии «Самоопределение» Альбин Курти – больший экстремист, чем «президент» этой территории Хашим Тачи и бывший «премьер-министр» Рамуш Харадинай вместе взятые.

Сегодня Курти является основным кандидатом на пост премьер-министра ложного государства и уже заявил, что представители партии «Сербский блок», взявшей больше 14% на выборах, не должны попасть в правительство.

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«Наша конституция гласит, что в нашем правительстве должен быть хотя бы один министр из сербской общины, но она не говорит, что он должен быть из «Сербского списка». Поэтому мы сосредоточим свои приоритеты на представителях общин, а не партии», – сказал Курти в интервью Первому телеканалу.

Он считает, что «аморально говорить с «Сербским списком», когда есть Рашич и Николич» (проалбанские сербы из оппозиции, признавшие независимость края). По его словам, новое правительство Косово не нуждается в сербах, которые не признают независимость и привязаны к Белграду.

По мнению директора Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича, основой программы Курти являются проект «Великая Албания» и стирание Сербии и сербов с карты, и поэтому он не хочет разговаривать с теми, за кого сербы отдали свои голоса.

Марок Джурич.

«Он не хочет разговаривать с демократически избранными представителями сербов – спасибо ему! Это сэкономило нам время и силы, чтобы объяснить миру, что он великий албанский шовинистский экстремист, который попирает основные демократические принципы. Угрожая Сербии и притесняя сербов, он не принесет пользы Косово и Метохии», – сказал Джурич.

Он отметил, что Курти хочет говорить с теми, кто набрал 0,08 % голосов сербов, но не желает слышать от тех, кто выиграл в сербских анклавах с результатом 98%.

Директор Канцелярии раскритиковал представителей оппозиции в Сербии, которые пытаются изобразить Курти как «человека будущего» и представителя «новой молодой силы».

«Никто в Сербии не питает опасных иллюзий в отношении Альбина Курти как предполагаемого нового лидера, который заменит военное поколение албанских политиков», – сказал Джурич.