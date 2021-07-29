29.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал
Просмотров:

Победитель забирает всё: Молдова отдала США Республиканский стадион

Конституционный суд Молдовы объявил сегодня неконституционным законопроект, предусматривающий отмену передачи территории Республиканского стадиона посольству...

Конституционный суд Молдовы объявил сегодня неконституционным законопроект, предусматривающий отмену передачи территории Республиканского стадиона посольству США в Молдове под строительство комплекса зданий для дипмиссии.

Изначальное решение о передаче стадиона принималось, когда всю власть в Молдове контролировал криминальный олигарх Влад Плахотнюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Тогда нынешний президент Майя Санду трактовала его как взятку в обмен на политическую защиту режима. Но сейчас она сама находится под патронатом США. Именно посол этой страны Дерек Хоган помогал президенту провести внеочередные парламентские выборы и получить всю полноту власти в Молдове.

«Нынешний вердикт карманного КС явился следствием тайных договорённостей между президентом Майей Санду и послом США Дереком Хоганом по поддержке партии PAS в ходе парламентских выборов. Это решение КС является очередным актом попрания национального суверенитета Республики Молдова со стороны нынешней компрадорской власти и её западных кураторов» – заявляют в оппозиции.

Социалисты призывают всех сторонников, а также всех граждан Республики Молдова, для которых неприемлема передача Республиканского стадиона посольству США, быть готовыми к общенациональной акции протеста», – говорится в заявлении оппозиционной Социалистической партии, которая попыталась отменить решение по стадиону, правда, слишком поздно – в декабре 2020 года, когда Санду уже стала президентом.

Молодые социалисты провели сегодня пикет под зданием парламента против передачи стадиона. В самом парламенте депутаты-социалисты нападали на нового спикера Игоря Гроссу.



«Вы будете молчать, и у вас заберут еще три стадиона, если этого захочет посольство, потому что вы не в силах сопротивляться. Не удивлюсь увидеть вас в один прекрасный день в платье на заседании парламента», – сказал Григорий Новак.

«Сегодня “хорошие люди” сделали свой первый “шаг” во власти – уступили участок бывшего Республиканского стадиона американцам», – заявил лидер социалистов Игорь Додон.

А внепарламентская партия «Наши» обратилась непосредственно к посольству США и пристыдила их за готовность воспользоваться незаконным решением.

«Это есть межгосударственная взятка, заранее подготовленная и осуществленная документально молдавской стороной, которая ставит под сомнение суверенность Республики Молдова и ее целостность, что противоречит декларируемым США принципам демократической страны и приверженность международному праву», – говорится в заявлении «Наших».

США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ, «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть