Победитель забирает всё: Молдова отдала США Республиканский стадион

29.07.2021, Москва, Елена Острякова

Конституционный суд Молдовы объявил сегодня неконституционным законопроект, предусматривающий отмену передачи территории Республиканского стадиона посольству США в Молдове под строительство комплекса зданий для дипмиссии.

Изначальное решение о передаче стадиона принималось, когда всю власть в Молдове контролировал криминальный олигарх Влад Плахотнюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тогда нынешний президент Майя Санду трактовала его как взятку в обмен на политическую защиту режима. Но сейчас она сама находится под патронатом США. Именно посол этой страны Дерек Хоган помогал президенту провести внеочередные парламентские выборы и получить всю полноту власти в Молдове.

«Нынешний вердикт карманного КС явился следствием тайных договорённостей между президентом Майей Санду и послом США Дереком Хоганом по поддержке партии PAS в ходе парламентских выборов. Это решение КС является очередным актом попрания национального суверенитета Республики Молдова со стороны нынешней компрадорской власти и её западных кураторов» – заявляют в оппозиции.

Социалисты призывают всех сторонников, а также всех граждан Республики Молдова, для которых неприемлема передача Республиканского стадиона посольству США, быть готовыми к общенациональной акции протеста», – говорится в заявлении оппозиционной Социалистической партии, которая попыталась отменить решение по стадиону, правда, слишком поздно – в декабре 2020 года, когда Санду уже стала президентом.

Молодые социалисты провели сегодня пикет под зданием парламента против передачи стадиона. В самом парламенте депутаты-социалисты нападали на нового спикера Игоря Гроссу.

«Вы будете молчать, и у вас заберут еще три стадиона, если этого захочет посольство, потому что вы не в силах сопротивляться. Не удивлюсь увидеть вас в один прекрасный день в платье на заседании парламента», – сказал Григорий Новак. «Сегодня “хорошие люди” сделали свой первый “шаг” во власти – уступили участок бывшего Республиканского стадиона американцам», – заявил лидер социалистов Игорь Додон.

А внепарламентская партия «Наши» обратилась непосредственно к посольству США и пристыдила их за готовность воспользоваться незаконным решением.

«Это есть межгосударственная взятка, заранее подготовленная и осуществленная документально молдавской стороной, которая ставит под сомнение суверенность Республики Молдова и ее целостность, что противоречит декларируемым США принципам демократической страны и приверженность международному праву», – говорится в заявлении «Наших».

США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ, «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».