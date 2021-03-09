Победившие на выборах в Косово паналбанцы не допустят сербов во власть

09.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Ставшее победителем недавних парламентских выборов в Косово паналбанское движение «Самоопределение» намерено сформировать правительство без участия партии «Сербский список».

В СМИ Косово ходят инсайды, что новый кабинет сепаратистского края может быть сформирован к 25 мая.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», вероятный «премьер-министр» Косово, лидер движения «Самоопределение» Альбин Курти заявил, что в его втором кабинете не будет места партиям, находившимся в составе прежнего правительства Авдуллы Хоти. Соответственно там не будет представителей сербской партии «Сербский список», имевшей в прошлом кабинете два кресла.

При этом паналбанцы намерены сотрудничать с другими партиями национальных меньшинств, в частности с Турецкой демократической партией Косово, а также, возможно, с депутатами от бошнякской и египетской диаспор (албаноязычных цыган- ашкали, считающих себя переселенцами из Египта).

«Теперь Альбин Курти признал, что «Сербский список» – единственная преграда на пути опасного проекта «Великой Албании »! – прокомментировал решение Курти директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович. – Понятно, почему (сербские коллаборационисты – ред.) Рада Трайкович и Ненад Рашич всячески пытались разрушить сербское единство! Но им это не удалось – 10 из десяти мест (в косовском «парламенте».

При этом по сравнению с прошлыми выборами 2019 года «Самоопределение» повысило свое присутствие в Ассамблее Косово вдвое, с 29 до 58 мест, и теперь для формирования большинства этой фракции не хватает всего двух мест, которые она намерена получить благодаря коалиции с несербскими меньшинствами края.