Победивший в Албании режим социалистов готовит страну к тотальной диктатуре

03.05.2021, Тирана, Алексей Топоров

Победившая на недавних парламентских выборах правящая Социалистическая партия Албании пока собрала подписи 47 депутатов за инициирование процедуры отставки президента Илира Мета.

Об этом сообщает lajmi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ожидается, что инициатива об отстранении президента Илира Мета – в прошлом соратника, а ныне явного противника лидера социалистов, премьер-министра Эди Рама, будет передана в парламент Албании в течение дня. После чего будет создана депутатская комиссия для рассмотрения запроса. Социалисты обвиняют президента в нарушении Конституции и вмешательстве в предвыборную кампанию.

Узурпацию власти в стране премьер Эди Рама начал с 2017 года, когда его Социалистическая партия также выиграла выборы, правда со скандалом, поскольку на местах ей помогали криминальные авторитеты.

В частности, германские и итальянские СМИ публиковали переговоры социалистических функционеров и самого Рамы с представителями криминальных структур, где последние обещали им при помощи давления на предприятия дать необходимое количество голосов и надавить на кандидатов от основного политического оппонента – Демократической партии.

В знак протеста оппозиция покинула парламент, перейдя к тактике уличного сопротивления, чем воспользовался Рама, сформировав правительство исключительно из однопартийцев.

В 2019 году оппозиция бойкотировала выборы в Албании, ожидая, что эта тактика позволит признать их легитимными. В этом их поддержал президент Илир Мета, указом отменив проведение выборов.

В ответ социалистическое большинство албанского парламента признало президентский указ «абсолютно недействительным», а избиркомы в отсутствие оппозиционеров были составлены исключительно из социалистов. В итоге, демократы, контролировавшие половину муниципалитетов Албании, потеряли и это.

Демократы попытались прибегнуть к уличному насилию, но получили не только жесткий отпор властей, но и резкое осуждение со стороны ЕС и США. Нужно отметить, что Брюссель и Вашингтон, делая ставку на Эди Рама и социалистов, как на проводников своих геополитических интересов, всячески их поддерживают.

При этом Демократическая партия и ее лидер Люльзим Баша тоже добиваются благосклонности Запада, и в этом слабость этой партии, которую искусственно держат на вторых ролях.

Если социалистам удастся провести импичмент, а потом и собственного кандидата в президенты Албании, это будет означать постепенный переход страны к полновластной диктатуре, поскольку премьер-министр Эди Рама уже контролирует парламент, правительство и муниципалитеты.