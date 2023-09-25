Победные реляции Зеленского резко сдулись

Игорь Шкапа.  
25.09.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не начнут учитывать интересы России.

О этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не начнут учитывать интересы...

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«Украинский конфликт возник на почве полного игнорирования любых интересов России, что подчеркивало как поведение стран Запада, так и государственная идеология Украины, которая превратила ее в Анти-Россию. Западу просто нужно признать, что есть другие страны, где жизнь идет не по их правилам, и у этих стран тоже есть свои интересы», – призывает Медведчук.

Он обращает внимание на последние заявления президента Украины Владимира заявления Зеленского.

«Он до недавнего времени каждый день рапортовал о скорой победе, но в последнее время резко сдулся в своих амбициях и начал обвинять Запад в недостаточной помощи. Проще сказать, стал кусать руку, которая его кормит. Значит, выиграть путем гонки вооружений, наращивания производства снарядов и военной техники не выйдет. России есть что на это ответить, а масса стран тайно или явно будут ей в этом помогать, поскольку они понимают, что от «экспорта демократии» Запада не застрахованы», – продолжает политик.

По его мнению, необходимо «создавать условия для общей безопасности, а не только для стран-членов НАТО или других военных союзов».

«А для этого нужно обновить ландшафт мировой политики. В складывающейся ситуации рассуждать о переговорах с Украиной вне их увязки с новой архитектурой международной безопасности (кстати, в декабре 2021 года Москва добивалась предметного диалога с США и НАТО в этом вопросе) практического и даже теоретического смысла не имеет.

Наступает время лидеров, дипломатов, управленцев, которые выкинут старую систему регулирования на свалку истории. Сегодня это — именно тот вызов, на который необходимо ответить», – резюмирует Медведчук.

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