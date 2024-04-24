«Победой будет ваше выживание»: в Киеве увидели «зраду» в американском законе о помощи

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Украине не стоит слишком радоваться решению американских законодателей возобновить помощь Киеву.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит директор спонсируемого на американские деньги киевского Центра «Новая Европа», старший ассоциированный аналитик Атлантического совета США Алена Гетьманчук.

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«Во-первых, одобрение помощи не меняет генеральную линию США по завершению войны против Украины. Причем эту генеральную линию разделяют и президент Байден, и кандидат в президенты Трамп. Война, по их мнению, должна закончиться так называемым «переговорным урегулированием» (negotiated settlement)», – пишет Гетьманчук в колонке на антироссийском пропагандистском сайте «Украинская правда».

Она считает, что единичные упоминания об украинской победе в принятом законе важны, но не должны вводить в заблуждение.

Автор призывает четко различать среди американского политикума голоса тех, кто действительно переживает за победу Украины и поражение России, и тех, кто «пытается ее упаковать в сам факт сохранения государства Украина – с 20 или более процентами территорий, оккупированных РФ».

«Последнее даже не скрывают – были многочисленные публичные заявления нынешней администрации о том, что Россия уже стратегически проиграла, Украина уже стратегически выиграла. То есть подменяют понятие, приравнивая победу Украины к ее выживанию. Мол, вы выжили – так это и есть ваша победа», – сокрушается эксперт.

По ее словам, в США хватает сторонников фактической капитуляции Украины.

«То, что формула «peace through strength» [мир через силу] нашла отражение в названии законопроекта, принятого в пакете с украинским «сапплементалом», – важный сигнал о том, что этот подход имеет сторонников. И те, кто знает, какие дискуссии по ее релевантности шли в Республиканской партии в последнее время, поймет, почему посол Украины в США Оксана Маркарова дважды отдельно похвалила название законопроекта в своих сообщениях в соцсетях. Ведь для Украины воплощение формулы «peace through strength» – это невозможность принуждения нас к «миру» из-за де-факто капитуляции Украины», – резюмирует Гетьманчук.