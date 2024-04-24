«Победой будет ваше выживание»: в Киеве увидели «зраду» в американском законе о помощи

Игорь Шкапа.  
24.04.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украине не стоит слишком радоваться решению американских законодателей возобновить помощь Киеву.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит директор спонсируемого на американские деньги киевского Центра «Новая Европа», старший ассоциированный аналитик Атлантического совета США Алена Гетьманчук.

Украине не стоит слишком радоваться решению американских законодателей возобновить помощь Киеву. К такому выводу,...

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«Во-первых, одобрение помощи не меняет генеральную линию США по завершению войны против Украины. Причем эту генеральную линию разделяют и президент Байден, и кандидат в президенты Трамп. Война, по их мнению, должна закончиться так называемым «переговорным урегулированием» (negotiated settlement)», – пишет Гетьманчук в колонке на антироссийском пропагандистском сайте «Украинская правда».

Она считает, что единичные упоминания об украинской победе в принятом законе важны, но не должны вводить в заблуждение.

Автор призывает четко различать среди американского политикума голоса тех, кто действительно переживает за победу Украины и поражение России, и тех, кто «пытается ее упаковать в сам факт сохранения государства Украина – с 20 или более процентами территорий, оккупированных РФ».

«Последнее даже не скрывают – были многочисленные публичные заявления нынешней администрации о том, что Россия уже стратегически проиграла, Украина уже стратегически выиграла. То есть подменяют понятие, приравнивая победу Украины к ее выживанию. Мол, вы выжили – так это и есть ваша победа», – сокрушается эксперт.

По ее словам, в США хватает сторонников фактической капитуляции Украины.

«То, что формула «peace through strength» [мир через силу] нашла отражение в названии законопроекта, принятого в пакете с украинским «сапплементалом», – важный сигнал о том, что этот подход имеет сторонников. И те, кто знает, какие дискуссии по ее релевантности шли в Республиканской партии в последнее время, поймет, почему посол Украины в США Оксана Маркарова дважды отдельно похвалила название законопроекта в своих сообщениях в соцсетях.

Ведь для Украины воплощение формулы «peace through strength» – это невозможность принуждения нас к «миру» из-за де-факто капитуляции Украины», – резюмирует Гетьманчук.

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