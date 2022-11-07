Победой России будет лишение Украины доступа к морям – Белик

07.11.2022  20:31 (Мск), Севастополь
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Победой для России, после которой можно переходить к переговорам с Украиной, будет освобождение Николаева и Одессы и лишение Украины выхода к Черному морю.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победой для России, после которой можно переходить к переговорам с Украиной, будет освобождение Николаева...

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По мнению Белика, также в этот критерий должно войти полное освобождение новых территорий РФ.

«Понятно, что мы все говорим о победе, что мы должны победить, у нас альтернативы нет, мы это понимаем. Кто-то видит победу, когда мы дойдем до западных границ, до Львова, кто-то видит до Киева. Давайте будем реалистами. Еще раз повторюсь, у каждой победы есть цена. Я лично, для меня, если мы освобождаем ДНР полностью, ЛНР уже на 99% освобождена, – ДНР, ЛНР, Николаев, Херсон, и потом – мирные переговоры и фиксируем статус-кво, для меня лично, как для гражданина, это будет победа.

Если мы забираем черноморское побережье полностью, Николаев, Одессу, Херсон уже наш, соответственно, у нас уже Азовское море внутреннее, мы забираем два ключевых города, полностью освобождаем Донецкую область, и по сути, это будет хорошим результатом для России, это будет определенным этапом, мы прирастем территориями, покажем свою военную силу, мы ее уже показываем», – заявил Белик.

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