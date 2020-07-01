«Побегут от Москвы до Ростова». Суд над Порошенко превратился в антирусский шабаш

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Толпа во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которому сегодня избирают меру пресечения, прошла маршем к Печерскому суду.

По сценарию планировался митинг, после чего, дождавшись экс-президента, акция должна переместиться на Банковую, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возглавляет колонну пятый и седьмой президент Украины Пётр Порошенко вместе с нашим излюбленным пастором Александром Турчиновым», – объявили в рупор в ходе шествия.

Дойдя до здании, где своего кумира уже ждали другие порохоботы, перед тем, как войти в суд, Порошенко обратился к толпе.

«Мы им точно не сдадим Украину! Их план был отдать пятой колонне Кремля в аренду правоохранительные органы, прокуратуру, силовиков и таким образом уничтожить Украину, поставить на колени!» – заявил экс-президент.

Далее он начал срываться в откровенную истерику. Под овации публики Порошенко признал, что это он принял решение развязать войну на Донбассе и пойти на провокацию в Керченском проливе, а также развязал конфликт на религиозной почве. Бесноватая толпа аплодировала и кричала «Дякуемо!»

«Я сам признаю, что это я как верховный главнокомандующий отдал приказ о контрнаступлении в июне 2014 года, когда наши вооружённые силы освободили две трети оккупированного Донбасса. Обвиняйте меня в этом!

Именно я одобрил, что украинские военные корабли пошли через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море, чтобы оборонять украинское побережье украинских городов Бердянск и Мариуполь. Обвиняйте меня!

Что мы с вами создали украинскую армию, которая остановила российского агрессора – я за это готов нести ответственность!

В конце концов они сошли с ума и обвинили меня в разжигании межрелигиозной вражды путём получения томоса об автокефалии и созданием ПЦУ, нашей церкви, в которой нет влияния Москвы!» – кричал Порошенко.

После того, как экс-президент удалился в суд, слово взял Александр Турчинов, которого представили как «кровавого пастора».

«Нам некуда отступать! Будут бежать они до Москвы и Ростова, по позорным углам, где снова будут прятаться! …И снова, как было при Януковиче, заказные дела, снова продажные суды, и это наша вина, что мы их не добили в 2014 году» – орал в микрофон перенявший раж Порошенко Турчинов.

Далее слово взял экс-спикер Верховной рады Порошенко Андрей Парубий.

«У него (Зеленского – ред.) мания каким-то образом досадить Порошенко. У меня впечатление, что у Зеленского очень глубокий комплекс неполноценности. Он осознаёт, что он не на своём месте, он осознаёт, что как был паяцем и клоуном, так и остался паяцем и клоуном, и никогда не станет президентом! Потому ему так важно унизить Порошенко, чтобы на его фоне выглядеть выгодно. Но, я думаю, история ещё опаснее: я думаю, преследование Порошенко – это то, что нашептал на ухо Зеленскому Путин, для которого Порошенко – наибольший враг», – вещал экс-спикер Рады.

«Мы победим! С нами правда и с нами бог. Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего! Всем спасибо, ждём завершения суда, а потом – наш традиционный поход на Банковую, потому что там принимаются решения и даются указания этим продажным судьям и прокурорам. К победе! Слава Украине!» – объявил Парубий.