«Побили горшки с Китаем, распугали всех инвесторов» – в Киеве озвучили результаты «Зе-реформ»

24.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевские власти не готовы выдвигать на всенародный референдум какие бы то ни было серьёзные вопросы, волнующие общество, будь то Донбасс или рынок земли.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спрашивать мнение народа по этому вопросу и по другим, реально волнующим общество (не про каннабис, а Донбасс, рынок земли), власть не собирается спрашивать… Любая реформа, будь то открытие рынка земли, сейчас неважно – для украинских или иностранных потребителей, любая другая реформа, медицинская, она невозможна в неправовом государстве.

У нас государство неправовое на самом-то деле, потому что есть новые данные по преступности в мире, и мы занимаем лидирующие позиции в Европе, по уровню коррупции, а вы же понимаете, что коррупция – это один из маркеров, который отпугивает реальных инвесторов. Угроза рейдерства, угроза преследования оппозиции. Ведь недавно «сеть солидарности» – это международная правовая организация рапортовала, что тот же Анатолий Шарий преследуется по своим взглядам политическим, ряд других политиков, деятелей. Это же всё отпугивает потенциальных инвесторов, тех, которые реально хотят вкладывать в Украину. Не просто лоббировать интересы западных корпораций, а вкладывать. Я уже молчу о том, как мы побили горшки с Китаем», – заключил Гайдай.