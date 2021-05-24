«Побили горшки с Китаем, распугали всех инвесторов» – в Киеве озвучили результаты «Зе-реформ»Новости Украины
Киевские власти не готовы выдвигать на всенародный референдум какие бы то ни было серьёзные вопросы, волнующие общество, будь то Донбасс или рынок земли.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Спрашивать мнение народа по этому вопросу и по другим, реально волнующим общество (не про каннабис, а Донбасс, рынок земли), власть не собирается спрашивать… Любая реформа, будь то открытие рынка земли, сейчас неважно – для украинских или иностранных потребителей, любая другая реформа, медицинская, она невозможна в неправовом государстве.
У нас государство неправовое на самом-то деле, потому что есть новые данные по преступности в мире, и мы занимаем лидирующие позиции в Европе, по уровню коррупции, а вы же понимаете, что коррупция – это один из маркеров, который отпугивает реальных инвесторов. Угроза рейдерства, угроза преследования оппозиции.
Ведь недавно «сеть солидарности» – это международная правовая организация рапортовала, что тот же Анатолий Шарий преследуется по своим взглядам политическим, ряд других политиков, деятелей. Это же всё отпугивает потенциальных инвесторов, тех, которые реально хотят вкладывать в Украину. Не просто лоббировать интересы западных корпораций, а вкладывать. Я уже молчу о том, как мы побили горшки с Китаем», – заключил Гайдай.
Спасибо!
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