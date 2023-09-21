Побирушки в Рамштайне закончились ничем для Украины – Дудкин

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Состоявшийся накануне в Рамштайне саммит министров обороны стран НАТО ничего нового Украине не дал, а был своего рода смотринами нового главы киевского оборонного ведомства Рустема Умерова, раздававшего визитки участникам встречи.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Юрий Дудкин, член движения «Другая Украина», вынужденный покинуть Киев из-за репрессий СБУ после начала СВО.

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«Очередной саммит НАТО в Рамштайне ничем примечательным не отличается от остальных сборищ натовского руководства. Единственное, что примечательно, так это то, что пригласили нового министра обороны Украины Умерова. Он уже успел переодеться в эту мятую форму хаки и, так сказать, показаться высшему руководству НАТО и министрам обороны стран-участниц блока. Не скажу, что Умеров произвел на кого-то особое впечатление, но это были своего рода смотрины. Потому как Умеров, прежде всего, ставленник Соединенных Штатов Америки и, в особенности ЦРУ», – сказал эксперт.

По его словам, смотрины Умерова прошли успешно.

«В общем-то, выступая как спикер на этом сборище, министр обороны США Остин в своем докладе затронул, конечно, проблемы Украины, в том числе и ход боевых действий, пообещав в очередной раз оружие, танки «Абрамс» для Украины. Правда, непонятно, на какой ломаной скрипящей телеге эти танки движутся в сторону Украины уже больше, чем полтора месяца. Ну сказал, что они будут, в чем я лично очень сомневаюсь. Господин Умеров ничего особенного на этой сессии, не изрек, уместного и интересного, единственное, что в очередной раз прозвучала большая просьба, чтобы с помощью поторопились. Ну, побирушки что в Рамштайне, что сегодня в Нью-Йорке в лице главного коверного петрушки – Зеленского, они в своем репертуаре: «Дайте больше», – заявил Дудкин.