Побитой Украине советуют слезть с иглы дипломатического иждивенчества

25.06.2019, Киев, Игорь Петров

Возвращение России в ПАСЕ нанесло имиджевый удар по украинской политике и продемонстрировало, что не все поддерживают Украину, как это пыталась представить украинская дипломатия.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» заявил директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко.

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«Решение ПАСЕ о возвращении России было прогнозируемым. Уже на протяжении последнего месяца было понятно, что это решение воплотится в жизнь. Украинская делегация ехала в Страсбург уже понимая, что такое решение будет принято и надо будет как-то объяснить этот дипломатический провал.

Для самой Украины возвращение российской делегации в ПАСЕ особого значения иметь не будет поскольку ПАСЕ – более чем условная международная площадка. Каких-то обязующих решений ПАСЕ не принимает, она принимает резолюции, имеющие декларативный, рекомендательный характер.

Но с имиджевой точки зрения – это достаточно серьезный удар, поскольку до последнего времени украинская дипломатия, украинская власть постоянно говорила, что вся Европа с ней, весь мир – с ней, все ополчились против России, все поддерживают Украину.

Возвращение России в ПАСЕ – тревожный сигнал о том, что не все и не так однозначно поддерживают Украину. Инфантильная позиция Украины «нас и так все поддержат и за нас все порешают» провалилась.

Этот сигнал надо понимать так, что пора заканчивать с дипломатическим иждивенчеством, которое демонстрировала Украина, считая, что весь мир ей обязан и что все – в руках США, которые за своего «младшего брата» смогут постоять.

Надо реалистично подходить к той ситуации, которая складывается в мире», – сказал он.