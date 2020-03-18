Побитый «примиритель» Сивохо: Россия – страна-агрессор

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия – «страна-агрессор», которая «аннексировала Крым» и ведет «гибридную войну» против Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил советник секретаря Совбеза Украины, бывший комик Сергей Сивохо, который недавно подвергся избиению украинскими националистами в Киеве при попытке презентовать «платформу примирения» для Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все очень просто – у нас гибридная война, форма гибридной войны. У нас сейчас такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страна-агрессор у нас признана по закону – это Российская Федерация»… Что ее привело к таким шагам, мы не обсуждаем сейчас. Но, на самом деле, так и есть – Россия действительно аннексировала Крым и участвовала в начале военных действиях на востоке», – заявил Сивохо.