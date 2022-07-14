«Поблагодарите США»: РФ отключает от техобслуживания авиапредприятия Чехии и Болгарии

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В ответ на поставки Украине оружия Россия отзывает свидетельства у авиаремонтных предприятий Чехии и Болгарии, занимающихся, в том числе, ремонтом вертолетов типа «Ми».

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд стран НАТО и ЕС продолжают поставки вооружений киевскому режиму, а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию «ЛОМ Прага» и болгарским компаниям «Терем Летец» и «Авионамс». Таким образом, прекращается предоставление услуг по конструкторскому техническому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов типа «Ми», абонентскому обслуживанию комплектов, эксплуатационный ремонт и документация, а также поставки запасных частей и комплектующих изделий», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что с этого момента Москва снимает с себя всю ответственность за последствия последующей эксплуатации данной техники.

«Указанные предприятия лишаются права проводить работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства. В этой связи российская сторона снимает с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях», – подчеркнула представитель МИД.