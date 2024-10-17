Побоище в Черкассах. Безумный «козацко-нацистский сброд» избивает православных

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Ночью 17 октября в Черкассах сто громил в балаклавах и камуфляже ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, где проходила ночная Литургия.

Бандиты выламывали окна и двери, срывали камеры наблюдения, били прихожан и выбрасывали их из храма. Проникли в здание епархиального управления, причинив стресс находившимся там детям в возрасте от 3 месяцев до 8 лет.

Когда прибыл глава епархии, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий с группой верующих, рейдеры открыли по ним огонь из газового пистолета. (Это было уже второе нападение на известный собор, крышуемое мэром-нацистом Бондаренко, который хочет перевести его в ПЦУ. Первую атаку паства отбила 29 сентября).

Несмотря на натиск агрессоров, храм удалось отстоять, однако через несколько часов он все же был захвачен. Произошло это, потому что мэр публично созвал местных радикалов, и те кинулись на подмогу к своим подельникам.

«Собор УПЦ в Черкассах захватили сторонники ПЦУ. Штурмовики прорвались на территорию Архангело-Михайловского собора. Верующих вновь травили слезоточивым газом, у многих ожоги роговицы от ядовитого вещества, митрополита Феодосия ударили по голове», – сообщил Союз православных журналистов.

По его информации, м. Феодосий заявил, что верующие и священники теперь будут молиться по домам и квартирам.

Черкассы (270 тыс. чел.) – областной центр, основанный в XIV в. Издавна считались одним из «осередков» украинского казачества, а сейчас в справочниках фигурируют как «значительный культурный и образовательный центр».

Вот что писал об их создании русский историк В. Татищев:

«Первые козаки, сброд из черкес горских… слободу Черкасы построили и под защитой татарских губернаторов воровством и разбоями промышляли».

Раньше это действительно был культурный город. Но сейчас времена изменились. Вот, что по данному поводу говорит наш респондент, православный малоросс и пенсионер, бывший инженер автозавода «Богдан» Андрей:

«Жидобандеровцы уничтожили русскую культуру, извратили историю, вытравили из сознания многих черкасчан здравый смысл для понимания событий, происходящих на Украине. Зато насаждается фальшивый культ «черкасских козаков», превращающий молодежь в тот самый «сброд из черкес горских». Мэр города Бондаренко – хапуга и взяточник, откровенный сатанист, который хочет полностью искоренить УПЦ. Таковы же и его погромщики. Их местная пропаганда именует «наследниками» козака Байды Вишневецкого и науськивает на «москалей». К сожалению, «свидомых» очень много. Хотя могли бы уже и прозреть: этих «козаков» сотнями отправляют на фронт защищать хабадника Зеленского, а потом хоронят почти каждый день. А их родители и старики катятся в яму нищеты. Очень много нищих. Цены запредельные. Яйца под 100 грн, фрукты и овощи тоже, коммунальные тарифы – просто жуткое ярмо. Многое дороже, чем в Киеве, хотя доходы тут куда меньше. Казалось бы, пора уже и мозги включать. Но нет, шиза продолжает косить ряды «патриотов», особенно на тему войны со всем русским и со святой Церковью… Нормальные люди – это, в первую очередь, православные верующие. Они, благословляемые владыкой Феодосием (Снигиревым), долго держали оборону. Но теперь она прорвана. И думаю, немалая доля вины за это лежит на кое-ком из высшего священноначалия. Если бы оно вовремя призвало паству на протесты, власть бы дрогнула. В то время, как м. Феодосий говорил правду и за это подвергался преследованиям. Руководством УПЦ благословлялись крестные ходы по спасению «Азова», сборы денег для ВСУ и такое прочее. Кстати, вот мне интересно, выделят эти архиереи какие-то средства для пострадавших от сегодняшних избиений? Это ведь истинные воины Христовы. На них, кстати, уже открыты уголовные дела. Честно говоря, сомневаюсь я, что выделят…».

Действительно, сайт мэрии уже сообщил, что якобы это «прихожане УПЦ МП взяли штурмом собор» и что на «активистов УПЦ МП» открыты уголовные производства. Все поставлено с ног на голову, как это водится в Укрорейхе.