«Побратим» Дмитрия Яроша скончался от рака

01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боевик националистического батальона, подконтрольного основателю «Правого сектора» Дмитрию Ярошу, участник карательной операции на Донбассе Андрей «Червень» Гегерт скончался на 42-м году жизни.

Об этом сообщается на официальной странице в «Facebook» 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Аратта», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрея Гергерта. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один герой Украины, который преданно защищал независимость родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся ещё с личным врагом – тяжелой болезнью», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, ранее Червню поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

«Спи спокойно, друг Червень. Не забудем ни Твоего героизма, ни Твоего труда ради единства украинских националистических сил», – написал в своём Telegram-канале лидер националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Опустошающая боль. Чернота. Нежелание верить. Легендарный Червень Андрей Гергерт. Настоящий Герой. Один из тех, благодаря кому Украина сегодня существует в принципе. Спим спокойно, Воин. Сейчас я немного успокоюсь, прекращу рыдать и напишу о том, каким замечательным человеком он был. Ненавижу это слово «был». Ненавижу», – причитала у себя в блоге украинская пропагандистка, шеф-редактор киевского сайта «Левый берег» Соня Кошкина.

41-летний Андрей Гергерт родом из Львовской области, по образованию – ветеринарный врач. С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, в столицу переехал во время майдана, где познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к «Правому сектору».

С 2014 года участвовал в карательной операции против жителей Донбасса, был заместителем командира 2-го запасного батальона, позже стал командиром 8-й отдельной роты ДУК, которая со временем увеличилась до батальона.