«Побратимы» на месте убийства помянули Сашка Билого – стихами, проклятиями и «Ще не вмерлой»

24.03.2019, Ровно, Владимир Гладков

Сегодня в Ровенской области представители УНА-УНСО, «побратимы» и родственники собрались на месте, где пять лет назад сотрудниками МВД был убит одиозный координатор «Правого сектора», украинский нацист со стажем войны в Чечне Сашко Билый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, Александр Музычко, более известный как «Сашко Билый», был убит при задержании сотрудниками милиции в ночь с 24 на 25 марта 2014 года.

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«Добровольцы сохранили в себе образ воина Александра Музычко, который прошёл войну в Чечне, который когда-то учил вайнахов воевать. Его пример был примером многим и многим людям.

Много, кто его не понимал при жизни. Когда он рассказывал, что будет война с Россией, все говорили: «Как так? Это XXI век, Сашко!» Я тоже очень сомневался. Но пришло время, и оказалось, что тогда этот мужественный человек был прав», – рассказал капеллан раскольничьей «ПЦУ», который проводил службу на месте гибели.

Также выступил председатель Национальной ассамблеи гражданского сектора Украины Иван Петухов.

«За пять лет мы не избавились от того, от чего ты нас предостерегал. К сожалению, враг не отстал ещё от Украины, и то, что ты говорил, нам надо будет выполнить. Ты сделал больше, чем те, кто говорили, что за считанные часы освободят Украину. Нет, ты собрал нас всех, и мы должны помнить, что именно от нас зависит будущее Украины. Слава Украине! Слава нации!» – заявил Петухов.

Примечательно, что многие выступающие были настроены весьма упаднически.

«Слава нации! Пятая годовщина, когда мы потеряли нашего побратима Сашка Музычко, который был надеждой, что УНСО поведёт к освобождению Украины, но без Сашка из славной организации УНСО превратилось в партизанский загон, который сидит и чего-то ждёт», – упрекнул собравшихся один из «побратимов».

«Когда-то в 90-х он сказал, что для каждого из нас приготовлены деньги и пуля. Кого не смогут купить, того застрелят. После «революции гидности» всё равно вернулись к власти те, кого мы подвинули, только в другом лице.

Давайте, наконец, может, начнём двигаться в правильном направлении? Украина должна быть для украинцев. У нас не должно быть в Верховной Раде 76 процентов неукраинцев», – призвал другой нацист с шевроном УНА-УНСО.

Помянула Сашка Билого и глава Союза писателей Ровенщины Ирина Баковецкая.

«Что общего у писателей и УНСО? Что общего у творцов слова и творцов украинской идеи, между писателями и проукраинскими движениями? Конечно же, нас объединяет наша Украина, за которую мы в разных направлениях живём, болеем, умираем и воскресаем. Сашко Белый – наш ровненский идеал», – заявила она.

Баковецкая спела в честь убиенного, другая представитель ровенской интеллигенции прочитала стих.

Также собравшимся объявили о создании литературной премии имени Александра Музычко.

«В этом проекте будут задействованы все писатели, которые есть на Украине, все, кто пишут патриотические стихи и прозу. Все будут вычитаны, и к 19 сентября, дню рождения Александра Музычко, будет презентация, где будет объявлен победитель премии», – заявил координатор собрания.

«То есть, не одними акциями, дебошами, пикетами и всем остальным должны наши организации славиться, чем-то культурным должны тоже», – добавил он.

Далее собравшиеся «заспивали» гимн, после чего, согласно расписанию культурной программы, отправились «обедать».