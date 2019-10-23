Побывав в Крыму, американский историк развенчал страшилки про «ужасы оккупации»

23.10.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крым – это удивительное место, которое должно привлекать миллионы туристов и любителей истории.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил главный редактор научного журнала «Canadian – American Slavic Studies», доктор исторических наук, американец Рассел Мартин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам ученого, вопреки сложившемуся на Западе мнению о милитаризации полуострова, он не увидел здесь скопления военных или полицейских.

«Я позвонил жене вчера вечером. Они спросила: «Ну как там, в Крыму? Нравится? Есть много милиции, есть солдаты в каждом углу?». Я ответил: «Нет». На самом деле здесь очень приятно быть. Воздух, я даже не могу описать, какой воздух с моря идет. Просто чудесное место. Я думаю, что здесь должно быть много туристов в будущем, после того, как все успокоится. Надеюсь, что будет так», – заявил Мартин.