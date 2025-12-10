Побывав в Лондоне, Зеленский снова принялся дерзить Трампу

10.12.2025 09:38
Вашингтон потребовал от Украины ответить на свое предложение по соглашению с Россией в течение нескольких дней.

Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, близкие к переговорному процессу.

Вашингтон потребовал от Украины ответить на свое предложение по соглашению с Россией в течение...

Утверждается, что такое требование Киеву было передано спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время телефонного разговора с диктатором Владимиром Зеленским.

Отмечается, что представители США «подталкивали украинского лидера к быстрому решению».

По данным собеседников издания, сделка предусматривает, что Украина пойдет на потерю территорий в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Указывается, что Трамп надеялся на мирную сделку «к Рождеству», которое в США отмечается 25 декабря.

В свою очередь Зеленский попросил время для согласования с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона.

«Один из западных чиновников в комментарии FT охарактеризовал ситуацию Украины как положение «между территориальными требованиями, которые она не может принять, и американской стороной, которую она не может отвергнуть», – говорится в публикации.

Впрочем, судя по вчерашним заявлениям Зеленского, дедлайн Трампа он отверг. Примечательно, что заявления диктатора о невозможности передать России территории прозвучали после его возвращения из Лондона, где прошла его встреча с лидерами Британии, Франции и Германии – главными подстрекателями киевского режима на продолжение войны.

Главный теперь вопрос: как отреагирует Трамп, проглотит ли он очередной демарш Зеленского, или же окажет давление?

