«Поцарапал Z-машину – присядь на пятёрочку» – Кеосаян

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Чтобы бороться с безответственным и откровенно вредительским отношением к стране в условиях проведения СВО со стороны некоторых гражданских элементов, российским властям пора принимать самые радикальные законодательные инициативы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кинорежиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я хочу понять, мы, когда внутри общества начнём «отщёлкивать», что мир изменился? Это рукотворный процесс. Это процесс информационный. В обществе мы будем наращивать ощущение тревоги? Оно неминуемо. Мы не можем сделать вид, что всё нормально. Наши пацаны, наши герои, офицеры, добровольцы – воюют на передовой, если кто-то забыл. Мы что будем делать? Я против мобилизации и против расслабленности. Но это всё равно вопрос к власти. Законов нет? Дума собралась, уж «пассионарный» у нас Вячеслав Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин – ред.), нельзя упрекнуть, что Дума у нас медленно работает. Приняли законы – нельзя этого делать, потому что нельзя. Пока проливается хоть одна капля русской крови на передовой, мы живём по-другому. И тогда общество поймёт», – отметил он.

«Это называется сигналы обществу, что если ты, дебил, поцарапал матерным выражением машину, на которой буква Z – «пятёрочка» и публичненько, потому что время нынче другое. Потому что если ты сидишь в Москве и мешаешь с дерьмом страну в каком-то там YouTube-канале – иди сюда. Потому что время другое. Закона нет? Принимайте!», – потребовал Кеосаян.