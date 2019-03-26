«Поцелуй Иуды в Москве! Угроза реванша!» – Вилкул закатил истерику на ТВ

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Кандидат в президенты Юрий Бойко и лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым якобы с благословения действующего президента Украины Петра Порошенко и в его интересах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил кандидат в президенты Украины, нардеп Александр Вилкул, близкий к олигарху Ринату Ахметову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полёт в Москву Медведчука и Бойко – это была поездка по прямому поручению Порошенко и в его интересах. Во-первых, это был прямой перелёт из Киева в Москву. Как вы знаете, у нас вообще запрещены авиасообщения с РФ, и во всём мире такой перелёт могли осуществить только эти два человека по прямому указанию СБУ и «Украэроруху», которое мог дать только Порошенко», – заявил нардеп.

«Они прилетели в Кремль и что они там сделали? Первое – нанесли удар по Тимошенко, политтехнологи называют эту технологию «поцелуй Иуды». То есть Бойко заявил о том, что готов объединяться в коалицию с Тимошенко, зная, что она в это время борется с Порошенко за националистически настроенного избирателя. То есть, это специально, чтобы сделать минус, конечно, Тимошенко об этом ничего не знала.

Второе. Если бы они говорили о мире, об обмене пленными, если бы они, как кумовья, посидели, поговорили, да и привезли 23 украинских моряка обратно в своём самолёте, тогда бы что-то можно было понять. Но они же даже не об этом говорили, они барыжили на теме газа. Эта группа людей уже 20 лет зарабатывает на газе, являясь собственниками всех облгазов и всех горгазов в нашей стране. Последние пять лет тоже зарабатывают, но сейчас на сжиженном газе и на перекачке нефти. И теперь дальше поехали говорить по барыжной теме – всё, максимум.

И четвёртое – они дали возможность Порошенко сейчас опять как-то актуализировать эту угрозу. Мы опасались, да и сейчас опасаемся того, что Пётр Алексеевич для того, чтобы повысить градус радикализма, устроит военную провокацию на Востоке или очередной «керченский прорыв» с заранее известным результатом, но пока, слава Богу, этого нет. Но, тем не менее, они сделали картинку – вот, Бойко, Медведчук, Медведев, вот эта угроза реванша, вот эти страшные люди, и это позволяет Порошенко перейти к более радикальной риторике», – рассказал Вилкул.