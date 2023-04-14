Почаевская лавра: Украина готовится к захвату «цитадели Русского мира»

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Украинская власть изучает вопрос, каким образом лишить УПЦ Почаевской лавры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Вопрос не только в Почаевской лавре, а во многих объектах, которые были переданы в пользование или в аренду УПЦ. Во многих случаях заканчиваются соглашения, как, например, в Черниговском заповеднике. А в случае Почаевской лавры там только в одной церкви, в Кременецком заповеднике, завершилось соглашение. И происходит та же картина, что и в Киеве. Священник взял ключи и препятствует нам перебрать эту церковь к себе. Но основа Почаевской лавры находится по соглашению с Кабмином в пользовании на 49 или 50 лет», – сказал Ткаченко в интервью порталу «Лига».

По его словам, этот «срок истекает еще не скоро».

«Мы изучаем эти документы. Как только будем готовы – сообщим подробности. В Чернигове происходит более-менее цивилизованный процесс. Изучаем ситуацию и в других местах. В первую очередь обращаем внимание на объекты, относящиеся к ведению Министерства культуры. Потому что подавляющее большинство религиозных объектов – это или собственность, как Святогорская лавра, областного совета, общины (в других случаях это вообще местные советы), иногда это может быть даже собственностью УПЦ», – отметил министр.

Ему напомнили, что претензии на Почаевскую лавру публично объявили ПЦУ и УГКЦ, и поинтересовались позицией министерства по этому тповоду.

«Мы об этом еще не думали. На территории Киево-Печерской лавры совершается служение ПЦУ в праздничные дни, а внизу продолжает служение УПЦ МП. Мы видим, что есть возможности проведения служений разными церквями. По Почаевской, давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, каким образом там могут совершаться служения: будь то аренда или временные соглашения», – говорит Ткаченко.

Он призывает отдельно изучить «историю этого вопроса».

«Каким образом Почаевская лавра стала центром «русского мира» в Тернопольской области? Откуда появилось немало жителей Почаева в последние годы? Там сознательно строился stronghold [цитатель] «русского мира» на западе Украины. И этот вопрос – ко многим руководителям разного уровня властей», – резюмировал Ткаченко.