Почем нынче Медведчук и кому нужно менять его на бандитов из «Азова»

Новости Украины

Не успели утихнуть победные реляции с российской стороны по поводу окончательной зачистки Азовстали от нацистов и массовой сдачи в плен калын-волын, как эмоциональные качели резко качнулись в совершенно противоположную сторону. Повод дал потенциальный преемник Жириновского на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Заявивший, что в России «изучают возможность обмена Медведчука на пленных азовцев».

Как говорится, приехали. Или, как говорят в таких случаях украинцы – «опять за рыбу гроши». Когда в середине апреля в Киеве впервые вытащили из рукава эту тухлую и крапленую карту, активная часть российского общества буквально встала на дыбы, а резонанс был немногим меньше того, что поднялся после памятного выступления Мединского в Стамбуле.

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Оно и понятно – киевские шулеры, со ссылками на никогда в природе не существовавшие и только им одним известные «правила войны» предложили России дело совершенно в мировых анналах военной истории неслыханное – обменять ОДНОГО гражданина Украины, к тому же некомбатанта, то есть к боевым действиям и, тем более, к российской стороне отношения не имеющего, на НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ других граждан Украины, действительно комбатантов, с оружием в руках воюющих против РФ, однако на тот момент не только не сдавшихся в плен, но даже не изъявлявших самого такого намерения.

Под этот странный обмен украинца на украинцев тогда подсуетилась жена Медведчука Оксана Марченко, выпустившая сразу несколько видеообращений – к Зеленскому, к Эрдогану и еще к кому-то, сейчас уже не упомню, да и не столь важно. Но если Оксану по человечески понять можно – все-таки не за чужого человека хлопотала, то российское начальство, подписавшись под такой сделкой, выглядело бы и глупо, и подло. Последнее – по отношению к своим же солдатам, которые продолжали бы находиться в плену, пока их врагов скопом меняли на кума Путина.

К счастью, разум и политическая целесообразность тогда возобладали, и эту тему быстренько свернули, после чего притихли и в Киеве, видимо поняв, что Москва не проглотила наживку. И о Медведчуке больше чем на месяц благополучно забыли.

Теперь же история вышла на второй круг. И ладно бы, будь эта идея личной инициативой самого господина Слуцкого. Мало ли что он там «изучает». Но настораживает оговорка думского деятеля (цитирую дословно): «Изучим не мы – ЛДПР – а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия». А вот это уже как говорится, совсем другое дело. Не является ли такое заявление намеренным вбросом от тех самых неназванных, но имеющих полномочия людей, на предмет проверки реакции общественного мнения. А вдруг прокатит?

И если прокатит, и общество, убаюканное победными реляциями, не обратит внимания, тогда включатся уже иные каналы – неформальных договорняков, во время которых, как хорошо и образно сказал один московский публицист, российские переговорщики «стыдливо передают противнику козыри под столом».

К сожалению, реальность такова, что полностью исключить такой вариант нельзя. А, значит, тем более важно привлечь внимание общества к подобного рода странным инициативам, чтобы отбить охоту не то что менять тысячи пленных на украинского политического лузера, но даже думать об этом.

Не буду повторять всем известные аргументы насчет того, что Медведчук в своем нынешнем качестве частного лица, к которому имеет юридические претензии киевский режим, совершенно не нужен.

Да и вообще, с вот этими позорными обменами украинцев на украинцев, кстати говоря, ставших обычной практикой во многом стараниями самого Медведчука, пора заканчивать. Если киевский режим незаконно арестовал каких-то хороших людей с украинскими паспортами, максимум что должна делать Россия – требовать их немедленного и безусловного освобождения, подключая к этому все каналы, вплоть до ООН, Эмнисти Интернешнл и Папы Римского. А вовсе не торговать этими людьми как на базаре.

Речь идет о таких же штатских украинских бедолагах-нонкомбатантах, не успевших вовремя удрать от СБУ и ныне томящихся в его подвалах по политическим обвинениям. К примеру, братьях Кононовичах. Или Яне Таксюре. Или одессите Юрии Ткачеве.

Что же до Медведчука, то единственным реальным вариантом его обмена является зеркальный. Помните классический советско-чилийский обмен хулигана на Корвалана? С одной стороны был советский гражданин, мечтавший вырваться из Союза в «свободный мир». С другой – сидевший в пиночетовской тюрьме идейно близкий Союзу чилиец. Напомню, паспорта у них были разные.

И если Киев так мечтает сплавить Медведчука в Россию, пусть готовится принять к себе кого-нибудь из российских заукраинцев. Можно предоставить им целую линейку на выбор. Хотят – пусть берут Гозмана. Или даже самого Навального. Последний, кстати говоря, фигура равнозначная Медведчуку. Тоже с претензией на лидерство в оппозиции. А военнопленные на то и военнопленные, что менять их при всем желании можно на таких же пленных, захваченных в бою. И никак иначе.

Все остальные разговоры – от лукавого. Если, конечно, говорящие не преследуют специальной цели сделать Киеву пропагандистский подарок за счет российских солдат.