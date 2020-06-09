Почему адекватные политики не участвуют в белорусских выборах

09.06.2020, Витебск, Эльвира Мирсалимова

«Претенденты в кандидаты» в президенты Белоруссии пустились «во все тяжкие», обвиняя, угрожая, унижая и компрометируя друг друга.

Для конструктивной партийной оппозиции участие в происходящей катавасии было бы равно политическому самоубийству. Оттого ни одной адекватной силы, выступающей, например, за интеграцию с Россией, в текущем процессе не представлено.

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Настало время популистов, истериков и прочих массовиков-затейников. Парадокс: «официоз» и «протест» выгодны друг другу.

Почему это выгодно «официозу»? Власть всегда может назвать массовые сборы подписей за претендентов противозаконными акциями и обвинить, в зависимости от ситуации, в пророссийскости или прозападности. С точки зрения власти это одинаково вредоносно.

Задержаниями членов инициативных групп власть показывает гражданам: вот они – подкупленные беспредельщики, а мы – порядок и стабильность. И силовые ведомства не зря хлеб едят, и глава государства не на пустом месте наехал на «россиян», и какое-то время можно не обсуждать экономические проблемы страны.

Почему это выгодно «протесту»? Пока Лукашенко у власти – не иссякнет поток западного финансирования «борцов с режимом». Оттого рядом с блогером Тихановским находятся Статкевич, Северинец и прочие поблекшие «ветераны протеста». Претендентов, набравших необходимое количество проверенных подписей, скоро объявят кандидатами. Будут ли там экс-банкир Виктор Бабарико и бывший айти-менеджер Валерий Цепкало, большой вопрос.

А с другой стороны, власти удобно, чтобы кандидатов было как можно больше. Это будет означать, что добавленные товарищи, кроме создания картинки демократии, «размажут» протестные голоса.

Однако ситуация такова, что неизбежное избрание Лукашенко не означает его победы. Противоречия и кризисные явления никуда не денутся. И основная «тектоническая движуха» начнётся уже после переизбрания. Вот тогда-то и понадобятся конструктивные, адекватные политические силы, которые в Беларуси, несомненно, имеются. А пока нужно сохранять спокойствие и не допустить гражданского противостояния и потрясений.