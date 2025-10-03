Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Партия президента Молдовы Майи Санду сможет добирать голоса в парламенте у популиста Ренато Усатого, политическая сила которого впервые прошла в высший законодательный орган страны.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил кишиневский журналист Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, он обратил внимание, что власть в ходе избирательной кампании «не мочила Усатова, а Усатый не особо трепал правящую партию».

«И Усатому позволялось то, чего не позволялось многим. Он, например, привозил в Молдову российских артистов, рэперов Басту и Макана», – сказал Соловьев.

Бортник заметил, что потом Усатый жаловался, что эти вещи ему надо было согласовывать c Андреем Ермаком [главой офиса украинского диктатора Владимира Зеленского].

«Но тем не менее концерты на центральной площади Кишинёва с участием российских звёзд ему позволяли делать. Это потом было предметом пересудов, скандалов и обвинений в адрес партии власти – Что же вы пускаете? Может быть, кто-то не знает, но всё устроено так: чтобы российский исполнитель приехал в Молдову, должна дать добро местная СБУ, то есть Служба информации и безопасности (СИП )», – говорит журналист.

При этом он уверяет, что в России якобы добро на зарубежный концерт в поддержку политика должна дать ФСБ.

«Это означает, что им разрешили и там, и тут. И это многих удивило. Как же так?», – добавил Соловьев.

В свою очередь, Бортник заметил:

«Такой себе, возможно, скрытый небольшой мосточек между Россией и Молдовой, российским руководством и Санду».

Журналист напомнил, что у Усатого всегда были связи с Москвой, где он долго жил.