Почему акции борцов за мир в Польше не стоит переоценивать

В понедельник, 1 мая, в Варшаве прошёл «Марш мира», организованный Польским антивоенным движением. Несколько сотен его участников требовали прекратить втягивание Польши в боевые действия на Украине и протестовали против украинизации и американизации своей страны.

Организаторы и участники «Марша мира» и других подобных антивоенных акций вызывают уважение, поскольку они не просто выступают против политики польских властей, но и становятся жертвами полицейских репрессий. Однако эти люди не имеют никакого влияния на общественное мнение в Польше, а их мероприятия не освещают СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Уже больше года власти в Варшаве твердят нам, что наши дети должны стать пушечным мясом во имя чужих интересов. Именно поэтому мы хотим показать здесь, что это не наша война», – заявил лидер Польского антивоенного движения, профессор-политолог Лешек Сыкульский, открывая мероприятие возле Креста Траугута в центре Варшавы.

«Мы не будем здесь взвешивать слова! Мы помним о геноциде, учиненном над польским народом украинскими националистами. Мы не даём своего согласия на бандеровскую символику в общественных местах. Мы не даём согласия на пропаганду культа преступников: Бандеры, Шухевича, УПА – геноцидной организации украинских националистов. Сегодня мы говорим: Прекратите бандеризацию! Мы не согласны стать рекрутами на чужих войнах, быть втянутыми в американскую военную машину! Мы говорим: остановите любой вид империализма! Мы говорим: остановите американские войны, остановите тайные тюрьмы ЦРУ в Европе, остановите втягивание Польши в чужую войну!» – продолжил Сыкульский.

«Мы уже разорены этой войной, потому что её издержки невообразимы для каждого поляка. Все, что мы можем сделать, это предотвратить гибель молодых поляков. Вот почему мы здесь!» – заявила историк Люцина Кулиньская, которая в 2019 году баллотировалась в Европарламент от националистической партии «Конфедерация».

Участники «Марша мира» прошли по центру Варшавы до королевского дворца, скандируя лозунги: «Это не наша война!», «Нет войне с Россией!», «Нет военной пропаганде!», «Вместо драки дипломатия!», «Правительство на фронт! Дуда с Качиньским – на фронт украинский!», «Это Польша не Брюссель! Здесь Бандеру не поддерживают!», «Сегодня наши танки, завтра наши дети! Не будем пушечным мясом! Не отдадим наших детей!», «Стоп бандеризации Польши! Здесь Польша, не УкроПоль! Волынь помним!», «Пусть мир будет с нами, поляками!», «Америка – империя зла! Янки домой!»

Последний лозунг несколько раз повторил бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский, которого нынешний польский режим три года держал за решёткой без суда по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая.

«Давайте сегодня все крикнем: Янки вон из Польши, янки вон из Европы! Это должен быть наш лозунг» – заявил Пискорский.

За «Маршем мира» и в точке сбора, и по ходу следования, и у королевского дворца пристально наблюдали сотни полицейских на десятках фургонов, выстроенных на улицах Варшавы.

Но если в столице Польше участников антивоенной акции всё же было больше, чем стражей порядка, которые вели себя вежливо, то в городке Пораюв на стыке границ Польши, Чехии и Германии ситуация была совсем другой. Там совместную акцию проводили борцы за мир из трёх упомянутых стран, чешская и немецкая полиция на неё никак не отреагировала, а вот польская была во всеоружии.

Более сотни полицейских прибыли в Пораюв со специальными камерами распознавания лиц на телескопических мачтах, что выглядело дико – поскольку участников акции было лишь несколько десятков.

Правда, среди них находился только что вышедший из двухмесячного заключения блогер Войцех Ольшанский, которого осудили якобы за угрозу депутатам Сейма в ходе выступления на одном из митингов. Участники мероприятия опасались, что полицейские займутся привычным для себя делом – массовой проверкой документов, однако те ограничились демонстративным переписыванием номерных знаков автомобилей.

Акции в Варшаве и Пораюве традиционно не освещали никакие СМИ Польши, даже считающиеся «антисистемными». В социальных сетях об этих мероприятиях почти нет информации – но тут стоит высказать упрёк и в адрес их организаторов. Так, на специально созданном сайте «Марша мира» ни текстового, ни фото-, ни видеорепортажа нет. В Фейсбук-акаунте одной из организаторов выложен одним файлом более чем двухчасовой видеоотчёт с акции – без каких-либо комментариев или тайм-кодов.

С другой стороны, даже если бы фото и короткие видео с марша были опубликованы в соцсетях, массового их распространения ожидать не приходится – поляки просто боятся быть обвинёнными в «оправдании российской агрессии», а то и вовсе в «работе на российскую разведку».

Так, в середине апреля 2023 года группа депутатов Сейма Польши от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) внесла законопроект об ужесточении наказания за шпионаж. На самом деле он криминализует настолько широкий спектр действий, что впору говорить об оруэлловском «мыслепреступлении».

К примеру, предлагается признать шпионажем передачу информации человеку, которого лишь «можно подозревать в работе на иностранную разведку» – при этом человек на самом деле может не быть разведчиком.

Кроме того, предлагается наказание до 8 лет лишения свободы за «дезинформацию» или «подготовку к работе на иностранную разведку». Под последнюю формулировку можно подвести что угодно – вплоть до попавшей на видеорегистратор автомобиля колонны военной техники. Причём видео даже выкладывать в сеть или кому-то пересылать не нужно – «подготовка» к шпионской деятельности и так налицо.

Таким образом, скоро кроме публичных обвинений в том, что они «русские портянки», участники польских антивоенных акций вполне могут получить официальные обвинения по «шпионской» статье. Поэтому не стоит ожидать, что завтра – или, скажем, на выборах Сейма осенью этого года, – сторонники мира в Польше изменят политику своей страны, добьются прекращения военной поддержки Киева и т.п.

Кроме того, в Польше просто нет политических сил, последовательно стоящих на антивоенных позициях. К примеру, польские левые состязаются в антироссийских выпадах с ПиС и главной оппозиционной силой – «Гражданской коалицией». А один из лидеров «Конфедерации», которую регулярно записывают в «пророссийские партии», Кшиштоф Босак, пару лет назад и вовсе предлагал разместить в Польше американские атомные бомбы.