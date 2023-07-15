Почему активность России в Африке вызывает бешенство на Западе

Денис Денисов.  
15.07.2023 22:16
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Африка, Дзен, Политика, Россия


Казалось бы, что может объединять такие разные страны, находящиеся друг от друга за тысячи километров как Россия и Уганда?

Как бы это было не удивительно, но многое. Во-первых, это стремление к более справедливому, многополярному миру. Во-вторых, это проведение суверенной, независимой политики – как внутри стран, так и на международной арене. В-третьих, это харизматичные лидеры. В-четвертых, колоссальный потенциал экономического развития, который пытаются ограничить страны коллективного Запада при помощи санкций, что является неоколониализмом.

Казалось бы, что может объединять такие разные страны, находящиеся друг от друга за тысячи...

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Уганда — государство, расположенное в Восточной Африке. Оно граничит с Кенией на востоке, с Южным Суданом на севере, с Демократической Республикой Конго на западе, с Руандой на юго-западе и с Танзанией на юге. Уганда относится к внутриконтинентальным странам, занимая второе место после Эфиопии по площади – 236 040 км². Южная часть Уганды включает в себя значительную часть озера Виктория, благодаря чему входит в регион Великих Африканских озер. Республика также располагается в пределах бассейна Нила, и имеет разнообразный, преимущественно экваториальный климат.

Как известно, в июле 2023 года в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия-Африка, который планирует посетить президент Уганды Йовери Кагута Мусевени и встретиться как с президентом России Владимиром Путиным, так и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также со своими коллегами из других африканских стран.

Следует отметить, что президент Уганды в последнее время стал видным ньюсмейкером, особенно для СМИ коллективного Запада, которые пытаются демонизировать его фигуру.

Так, в конце мая в Уганде был принят жесткий закон против ЛГТБ, после чего даже американский президент незамедлительно отреагировал, назвав такие действия недопустимыми. Хотя, в целом ряде африканских стран существуют аналогичные правовые акты. Но как мы понимаем, критика со стороны стран коллективного Запада президента Мусовени использовала данный закон как повод, на самом деле враждебное отношение к угандийскому президенту вызвано другими причинами.

В первую очередь, это желанием проводить независимую от Запада политику. Так Мусовени неоднократно высказывал поддержку Российской Федерации, активно развивает сотрудничество со странами ШОС и БРИКС, и пытается выдавить из Уганды транснациональные корпорации, пронизавшие экономику страны.

В этом контексте форум Россия-Африка – отличная площадка, чтобы найти партнеров и инвесторов для Уганды среди российского бизнеса. Угандийская сторона уже анонсировала, что в Форуме примут участие ключевые министры экономического блока, а также представители бизнеса из Уганды.

Объем торговли между Россией и Угандой постепенно увеличивается, однако очевидно, что потенциал для роста достаточно большой. В 2020 году общий внешнеторговый оборот составил 20 миллионов долларов США.

Россия экспортирует в Уганду преимущественно металлургическую продукцию, машины и оборудование для производства электроэнергии, химию, продовольствие.

В свою очередь, Уганда поставляет в Россию сельскохозяйственную продукцию (кофе, чай, цветы), руды, минералы, текстиль.

Закономерно, что российские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Уганде, особенно в энергетическом, нефтегазовом, инфраструктурном и сельскохозяйственном секторах.

Следует особо отметить, что взаимоотношения России и Уганды на протяжении всей 60-летней истории характеризуются как стратегические и взаимовыгодные. В 1962 году СССР одной из первых стран признал независимость Уганды, после чего начали налаживаться политические и экономические связи.

Благодаря поддержке СССР в Уганде фактически появились системы здравоохранения, высшего образования. Также выделялись и выделяются до сих пор квоты для граждан Уганды на получение высшего образования в России.

Отдельно следует упомянуть сотрудничество в сфере ВПК, которое также способствовало укреплению двусторонних отношений. Уганда получает российское оружие для укрепления своей обороноспособности и участия в миротворческих операциях. В 2023 году было сообщено о закупке Угандой вертолетов Ми-17 и зенитно-ракетных комплексов.

Современный, меняющийся мир предопределяет для небольших стран поиск партнеров, которые могли бы стать опорой и способствовать развитию, для Уганды все более логичным становиться выбор интеграции в такие объединения как БРИКС и ШОС.

На сегодняшний день эти идеи становятся все более популярными как среди руководителей Уганды и других африканских государств, так и среди интеллектуальной элиты. Как следствие 2023–2024  годы вполне могут стать прорывными как для африканских стран выбравших данный вектор развития, так и для самих организаций, которые получат новых, перспективных членов.

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