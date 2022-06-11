Почему антироссийские заявления Шольца в Сербии – тревожный сигнал для Украины
Телеведущий и левый политик Максим Шевченко считает, что, несмотря на антироссийскую риторику немецкого канцлера Олафа Шольца, его высказывания в Сербии отнюдь не должны радовать украинцев.
Германия ведёт свою игру, итогом которой может стать резкое охлаждение Запада к теме Украины, прогнозирует Шевченко.
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«Германия устами канцлера Штольца совершенно очевидно и открыто провоцирует сербов на восстание против ЕС, НАТО и попытку реванша за чудовищные национальные и политические унижения.
Признать Косово для Сербии немыслимо и невозможно.
Насколько знаю, Республика Сербска (входящая в Боснию и Герцеговину) кипит и готова к реваншу и воссоединению с Сербией.
Если этот сценарий случится, то внимание Запада точно уйдёт от Украины и переместиться к Косово, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Македонии и Болгарии.
Рядом Венгрия и Румыния (в которой не менее трети населения – венгры).
На Балканах может полыхнуть так, что мало не покажется», – предостерегает Шевченко в своем блоге.
Он объясняет, зачем Германии переключать внимание Запада на Балканы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Германия очень внимательно и весьма критически наблюдает за оформлением к востоку от неё новой Речи Посполитой (Польша – Литва – Украина – Балтия).
Эта конструкция политического постмодерна угрожает коренным интересам Германии.
Совокупная численность такого союза будет около 100 млн человек, причём, националистически, реваншистски и милитаристски настроенных.
Это значит, что на стратегических коммуникациях Германии с Востоком (с Беларусью и Россией) возникнет военно-политическое образование, целями которого является перманентная война с Россией и свержение режима в Минске.
Для Германии это, если и не начало конца экономического могущества в Европе (в котором газовые контракты с Россией сыграли существенную роль), то серьёзные проблемы уж точно.
Особенно, если учесть откровенно антигерманскую риторику, которая начала звучать в Варшаве.
Покровителем проекта Речи Посполитой 2.0 является Лондон.
Он хочет поставить Берлин на место и напомнить Германии о том, что своим возвращением в когорту мировых держав, суверенитетом и возвышением, та обязана доброй воле британских элит.
Которая существеннее и весомее американских денег и ядерного оружия.
Поэтому разжигание конфликта на Балканах это отвлечение всеобщего европейского внимания от Украины и создание серьёзных препятствий проекту Речи Посполитой.
Для Германии вполне логичный шаг.
А что касается сербов, то оружия, шливовицы, кокаина и дикой ярости вкупе с решимостью на Балканах хватит ещё на пару сотен беспощадных войн», – рассуждает Шевченко.
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