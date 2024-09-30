«Почему Байден терпит неудачу с Израилем и Украиной?» – The Sunday Times

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Британская The Sunday Times пытается найти ответ на вопрос, вынесенный в заголовок ее свежего материаа: «Почему Байден терпит неудачу с Израилем и Украиной».

Как отмечает издание, президент США нечетко сформулировал, как выглядит победа для обоих союзников, предоставив их лидерам возможность преследовать собственные цели.

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«Это была необычная неделя, полезное обучение жестокой реальности политики с позиции силы — и неделя, на которой мы, увидели, чем может закончиться противостояние на Украине и, возможно, война Израиля с «Хезболлой». Несколько дней назад обе страны изложили свои позиции, основанные на идее, что они вовлечены в экзистенциальную борьбу, победа в которой требует эскалации применения силы. США настоятельно рекомендовали обеим не делать этого. К пятнице Биньямин Нетаньяху проигнорировал этот призыв, а Владимир Зеленский покинул США, очевидно, не получив согласия Джо Байдена на использование западного оружия для ударов вглубь территории России. Более того, украинский президент увидел тревожные признаки того, что его влияние на Западе ослабевает», – говорится в публикации.

Газета отмечает, что Байден «никогда не был особенно расположен к применению силы и в некотором смысле олицетворяет неуверенность Запада в применении насилия для того, чтобы заставить противника уступить или изменить курс»

Но для военных, да и для лидеров Украины и Израиля, эскалация — необходимая составляющая стремления к победе, утверждают авторы статьи.

«Ужасные жертвы среди палестинцев в Газе показывают, что происходит, когда вооруженные силы используются для достижения неопределенных или недостижимых целей. Байден, по крайней мере, может сказать, что предупреждал Нетаньяху о его неспособности поставить перед собой достижимые политические цели», – отмечает газета.

«Теперь сравните это с визитом украинского лидера в США на этой неделе, который называли решающим или переломным моментом для его «плана победы». Уже когда Зеленский переезжал с завода по производству боеприпасов в Пенсильвании в зал ООН в Нью-Йорке, появились сообщения, что чиновники администрации выступают против его плана. The Wall Street Journal сообщила — «администрация Байдена обеспокоена, что в плане украинского лидера отсутствует всеобъемлющая стратегия». Вслед за этим New York Times опубликовала одну статью, в которой выразила мнение разведывательного сообщества, что разрешение на удары вглубь России может привести к «решительному возмездию» со стороны Москвы. И другую — под заголовком «Звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме», пишет The Sunday Times.

Уныние среди законодателей говорит о трудностях, с которыми столкнется Украина в сохранении американского финансирования независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.

Оставшись на дополнительный день, чтобы добиться расположения Дональда Трампа, Зеленский был вынужден выдержать публичный монолог, в котором кандидат в президенты от республиканцев хвастался качеством своей дружбы с президентом Путиным:

«Я думаю… мы сможем договориться о чем-то, что будет хорошо для обеих сторон, пришло время». Это намекало именно на тот тип навязанной сделки — заморозку российских завоеваний с 2022 года — которого боится большинство украинцев.

Слова Камалы Харрис, вероятно, пришлись Зеленскому гораздо больше по душе.

Настаивая, что Украину не следует принуждать к условиям, которые равносильны капитуляции, кандидат от демократов сумела провести четкую разницу между своим собственным посланием и позицией Байдена, который не проявил энтузиазма.

Хотя президент Байден пообещал, что «Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне», определение победы остается неясным, а поддержка этой идеи, как бы она ни была сформулирована, среди союзников ослабевает.

Ключевым моментом в борьбе западных союзников за сохранение «стратегического терпения» стала расплывчатость президента Байдена в определении успеха и его нежелание делать это в терминах поражения России. Зеленский чувствует, что его сдерживают.

Подобное недовольство можно услышать и от израильтян, но Нетаньяху считает возможным игнорировать подобные просьбы США, продолжая получать их оружие.

Получив возможность нанести удар своему северному противнику, израильский лидер намерен закрепить преимущество. Его отношения с Байденом никогда не были теплыми, и действия Нетаньяху также отражают ощущение того, что по мере того, как дни президента США уходят, убывает и его авторитет.

С американской точки зрения это выглядит как неблагодарность, учитывая, что Байден сделал все возможное, чтобы помочь Украине и Израилю. И пытаясь определить, насколько ему следует поддерживать их военные цели, президент должен соизмерять риск ядерного конфликта с Россией или общего пожара на Ближнем Востоке.

Хотя Байден часто проявлял, как утверждают его поклонники, достойную восхищения осторожность при использовании силы, в последние месяцы факторы сложились таким образом, что он больше похож на зрителя, чем лидера свободного мира. Он стремился избежать конфликта, пока в США идут выборы, от участия в которых ему пришлось отказаться из-за очевидного влияния старения на его способности.

Лишенный четкого руководства со стороны США в вопросе, как может выглядеть победа и какие человеческие жертвы допустимы в ее достижении, Нетаньяху воспользовался ситуацией, а Зеленский остался томиться в неопределенности.

«Байден начал свой срок у власти с фиаско в Афганистане, а теперь в Киеве и других западных столицах обсуждают, что он может закончить его неудачей на Украине еще большего масштаба. Как сказал один западный чиновник: «Если отказ от наших афганских союзников придал Путину сил, представьте, какой эффект может иметь провал на Украине», – резюмирует газета.