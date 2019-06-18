Почему бандеровцам придётся отвечать за сбитый «Боинг»

18.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

17 июля исполнится пять лет с того трагического дня, когда в самый разгар боевых действий в небе над Донбассом украинской ПВО был сбит малазийский «боинг» MH-17. Политическое и военное руководство Украины, подогреваемое западными «партнёрами», упорно отбояривается от своего участия в провокации, приведшей к крушению гражданского самолёта и массовой гибели людей. Однако никаких веских доказательств своей невиновности украинская сторона до сих пор не предоставила.

В отличие от боевых шумеров, привыкших доказывать свою правоту глоткой и обезьяньей наглостью, российская сторона бьёт виновников трагедии, вооружившись серьёзной доказательной базой.

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Если бы в деле о сбитом «боинге» не была замешана большая политика Запада, заранее назначившего виновными за всё Россию и народные республики Донбасса, упыри, отдавшие и выполнявшие преступный приказ, давно гнили бы за решёткой по приговору международного трибунала.

Итак, какие же факты, способные изобличить истинных преступников, собрало российское следствие?

24 мая 2018 года представителями Совместной следственной группы (ССГ) был проведен брифинг, в ходе которого продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты 9М38 ЗРК «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. Именно ей по версии следствия 17 июля 2014 года был сбит малайзийский «Боинг» рейса МН-17.

Уликой являются сохранившиеся номера на фрагментах ракеты 9М38, состоящие из двух частей. Первая часть – это конструкторское обозначение элемента изделия. Так, 9Д131 – это обозначение двигателя ракеты, а 9Д131 05 000 – код соплового блока.

Вторая часть является уникальным серийным номером, позволяющим идентифицировать каждый компонент изделия. Соответственно, для двигателя – это № 8869032, а для сопла ракеты – № 830113. По серийным номерам сопла и двигателя ракеты, как по отпечаткам пальцев, экспертами ССГ был установлен номер зенитной ракеты ЗРК «Бук».

В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего ракеты для ЗРК «Бук», сохранилась техническая документация, позволяющая точно определить бортовой номер искомой ракеты.

Как можно понять, речь в данном случае идёт о документах строгого учёта, которые заполняются на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие, и хранится там независимо от того, находится ли оно далее на территории Российской Федерации, или за ее пределами.

В пакете документов имеется паспорт на сопловой блок 9Д131 05 000 № 830113 и формуляр ракетного двигателя 9Д131 заводской № 8869032.

Причём, представленные Совместной следственной группе номера компонентов ракеты 9М38 и номера агрегатов, отмеченные в документах из архива Долгопрудненского НПП, полностью совпадают.

Формуляр на ракетный двигатель свидетельствует, что сопло является его конструкционной частью и смонтировано на него 24 декабря 1986 года.

В том же формуляре на двигатель сделана запись, что в тот же день 24 декабря 1986 года он был установлен на ракету 9М38 с заводским № 8868720.

Иначе говоря, собранной из этих узлов ракете присвоен заводской № 8868720.

Из архивов Долгопрудненского НПП также извлечена ведомость комплектной сборки и досборки изделия, которая тоже подтверждает, что двигатель с серийным № 8869032, являлся частью искомой ракеты, о чем есть соответствующая запись.

Предприятие-изготовитель даёт расшифровку, что в заводском № 8868720 ракеты 9М38 первые три цифры «886» обозначают соответственно код завода – 8 – Долгопрудненское НПП, а 86 – год изготовления.

С производством разобрались. Теперь интересно, куда и кому предприятием-изготовителем были отправлены ракеты.

Учет движения изготовленных на предприятиях боеприпасов всегда отражается представителями военной приёмки в журналах учета продукции, прошедшей контроль качества. То есть, зная заводской номер изделия, по журналу приёмки можно отследить дату его отгрузки предприятием и адрес, куда оно было отправлено.

Запись о ракете 9М38 с заводским № 8868720 в журнале приёмки сделана под порядковым №74. В соответствии с установленными правилами, готовой и прошедшей контроль ракете присваивается уникальный бортовой номер.

Так, ракете с заводским № 8868720 был присвоен бортовой № 847379, что также отражено в журнале. При этом, первые три цифры номера ракеты, означающие предприятие-изготовитель и год сборки ракеты, в журнал учета принятой продукции не заносятся. Но при нанесении полного бортового номера на саму ракету эти цифры «886» указываются на ее корпусе.

Из чего следует, что полный бортовой номер ракеты состоит из 9 цифр и, в данном случае, является 886847379.

В приёмном журнале также указано, что интересующая следствие ракета была изготовлена по договору 6ИТ-581. По разнарядке ГРАУ № 561/4/001029 от 28 февраля 1987 года партия изделий, включающую ракету с бортовым № 886847379, была отправлена в в/ч 20152.

Согласно правилам учета и контроля движения отгруженных боеприпасов, получатель обязан сообщать в военное представительство о поступлении груза. Запись в журнале гласит, что партия ракет была доставлена и принята на хранение получателем – в/ч 20152, она же – 223-я зенитная ракетная бригада. О чём составлен акт приёмки от 19 мая 1987 года.

Журнал учёта также сообщает, что подтверждение о приёмке ракет поступило военное представительство предприятия-изготовителя 4 июня 1987 года.

Разматывая ниточку, следствием установлено, что 223-я зенитно-ракетная бригада, куда была поставлена ракета с бортовым № 886847379, имевшая на вооружении ЗРК «Бук», в 1987 году входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР.

После распада Советского Союза бригада на территорию Российской Федерации не выводилась и была включена в состав ВСУ.

В 2000 году Указом президента Украины № 1173 223-я зенитно-ракетная бригада была переименована в 223-й Теребовлянский, ордена Александра Невского, зенитный ракетный полк.

18 ноября 2015 года Указом президента Украины (Порошенко) № 646 223-й зенитно-ракетный Теребовлянский, ордена Александра Невского, полк был «декоммунизирован» в просто 223-й зенитно-ракетный Теребовлянский полк.

В настоящий момент 223-й зрп дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Причём, подразделения этого полка, начиная с 2014 года, привлекались к участию в «АТО» на территории бывших Донецкой и Луганской областей.

Тем самым, достоверно установлено, что сопловой блок и двигатель фрагментов 9М38 с номерами, предоставленными генпрокуратурой Нидерландов, принадлежали узлам ракеты 9М38 ЗРК «Бук» с бортовым № 886847379, о чем голландская сторона была исчерпывающе проинформирована.

Согласно железнодорожной накладной от 29 декабря 1986 года, изделие было направлено и доставлено 19 мая 1987 года в зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную на территории Украины. В дальнейшем уехавший ракетный боеприпас обратно на территорию Российской Федерации эта никогда не возвращался.

Кроме того, следствием установлен свидетель, оформлявший документацию на изготовленные Долгопрудненским НПП зенитные ракеты в 1986 году. Его показания будут переданы голландской стороне.

Более того, радиоперехват ВКС России зафиксировал телефонные переговоры украинских военных, сделанная в 2016 году. Анализ её содержания подтверждает более ранние выводы о виновности украинской стороны в катастрофе борта MH-17.

Переговоры велись в 2016 году на территории Одесской области, во время настройки украинской радиолокационной станции «Монолит» подразделений радиотехнических войск ВСУ накануне учений «Рубеж-2016».

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Один из фигурантов аудиозаписи – Руслан Гринчак. Сейчас он занимает должность первого заместителя воздушного командования «Запад» вооруженных сил ВСУ. В июле 2014 года полковник Гринчак был командиром 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины – в/ч А-1451.

В июле 2014 года подразделения 164-й радиотехнической бригады находились в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, осуществляя воздушный контроль, в том числе, на юго-востоке Украины.

Примечательно, что маршрут полета борта MH-17 «Малазийских авиалиний» проходил через зону ответственности 164-й бригады.

Иначе говоря, Гринчак по своей должности был обязан знать оперативную обстановку в воздушном пространстве над Донбассом, а также задачи и результаты боевой работы зенитных ракетных подразделений, проводимой в «зоне АТО».

Из чего следует, что оброненная им фраза о возможности сбить «еще один малайзийский «боинг», подтверждает его информированность об обстоятельствах катастрофы МН-17 и прямо указывает на причастность ВСУ к гибели гражданского лайнера.

Характерно и то, что малазийский «боинг» выполнял полет под контролем украинских авиадиспетчеров и сопровождался их средствами радиолокации, однако данные первичной радиолокации украинской стороной до сих пор не обнародованы.

Не забудем, что Украина за пять лет так и не предоставила следствию информацию о расположении своих военных расчетов ЗРК «Бук» в день катастрофы MH-177, не ответила на вопрос о причинах повышенной активности своих HKC «Купол», не поделилась записями переговоров военных диспетчеров.

А это значит, что Украина, являясь членом Совместной следственной группы, занимается саботажем и манипуляциями вместо расследования причин катастрофы, что лишний раз подтверждает вину её военных.

Россия крайне заинтересована в объективном расследовании крушения «Боинга-777» «Малайзийских авиалиний», происшедшего 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, и на всём протяжении следствия предпринимала всё от неё зависящее для установления правды.

Осталось только дождаться, пока представители международного следствия созреют до конструктивного сотрудничества и перестанут идти на поводу украинской стороны.