Почему Белоруссия не объявила мобилизацию вслед за Россией

Новости Украины

Пока в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях проходят референдумы о присоединении к России, а в самой России – частичная мобилизация 300 тысяч бойцов, ее ближайший союзник всеми силами старается отсидеться в стороне от этих исторических событий.

23 сентября, выступая перед журналистами в Хатыни, Лукашенко назвал информацию о возможной мобилизации в республике враньем, которое распространяют его оппоненты, заявив, что белорусы будут воевать только тогда, когда придется защищать свой дом и свою землю. Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович тоже заявил, что в стране нет нужды в мобилизации. По его словам, народ и страна мобилизованы и так.

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В принципе, никто всерьез и не ожидал, что Лукашенко бросится исполнять союзнический долг и отправлять на украинский фронт белорусские полки. Шаг это непопулярный, у него хватает проблем и без этого, страна еще до конца не отошла от потрясений 2020 года, беглая оппозиция при поддержке западных «партнеров» готовится к «силовому варианту» его свержения и обязательно воспользуется таким поводом для разжигания протестных и русофобских отношений. Да и сама белорусская госпропаганда все годы правления Лукашенко в качестве главного аргумента против углубления интеграции твердила одно: «хотите, чтобы ваши сыновья и мужья отправились…». Дальше в зависимости от текущей военно-политической ситуации называлась Чечня, Сирия, Донбасс. Так что объявление мобилизации и отправка белорусских граждан на украинский фронт было бы для Лукашенко тяжелым решением, и здесь понять его можно.

Но поддержать союзника можно было не только мобилизацией и отправкой солдат на фронт. Можно было хотя бы не мешать отправиться туда тем, кто хочет сделать это самостоятельно. Таких в Белоруссии достаточно. Они даже есть среди моих знакомых. Житель Осиповичей Сергей Лановенко в конце февраля отправился в ДНР.

«Просто, когда по мирным людям, детям стреляют, кулаки сами сжимаются. Поэтому я взял позывной «Бульба» и встал на защиту детей и жителей Донбасса», – говорит Лановенко.

После окончания боевых действий он планирует вернуться домой, хотя и осознает, что его может ждать уголовное наказание. Да, в Белоруссии существует статья за участие в боевых действиях на территории других государств, и она не делает разницы между добровольцами ЛДНР или бойцами «Вагнера» и боевиками из «Полка имени Калиновского». И эта статья продолжает работать – в республике есть люди, сидящие в тюрьмах за то, что воевали за Донбасс, и я не слышал, что после 24 февраля их освободили. Как и не слышал каких-либо комментариев по этому поводу от белорусских чиновников. Вот почему в стране, называющей себя ближайшим союзником России, нет ни одного пункта сбора добровольцев на фронт. По законам союзника открытие таких пунктов является уголовным преступлением, и эти законы никто не отменял.

Даже с благотворительной помощью Донбассу не все так, как хотелось бы. Да, существует благотворительный фонд Алексея Талая, частная организация, которая, в числе прочего, занимается поддержкой донбасских детей, привозит их для отдыха и реабилитации в Белоруссию. Акцию по сбору гуманитарной помощи «Своих не бросаем» проводит оргкомитет партии «Союз», привозили гуманитарку в Донецк и белорусские либерал-демократы во главе со своим лидером Олегом Гайдукевичем. Но все эти инициативы появились сравнительно недавно, спустя месяцы после начала боевых действий. В первые дни политики молчали и ждали «отмашку» сверху, а сбором помощи занималась только Церковь.

Я был очень удивлен, когда прочитал новость о белорусских наблюдателях на проходящих сейчас референдумах. Но удивление было недолгим. Центризбирком Белоруссии отреагировал на новость оперативно, заявив, что никаких наблюдателей он не направлял. Очевидно, речь идет о каких-то общественниках или вообще частных лицах. Белорусское государство в очередной раз решило оказаться не при делах.

И очень похоже, что с признанием российского суверенитета над новыми регионами у белорусского союзника будет та же тягомотина, что и с признанием Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Их Белоруссия не признала до сих пор, несмотря на многочисленные обещания.

Друг, как известно, познается в беде. И, пока Россия платит жизнями своих солдат за освобождение от неонацистов земель Новороссии, Белоруссия не идет даже на символические шаги в ее поддержку. Увы, приходится признать, что страна, которая называет себя ближайшей союзницей, в это тяжелое время повела себя совсем не по-союзнически.