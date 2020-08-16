Почему Белоруссия пришла к катастрофе

16.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Российский политолог Олег Матвейчев объяснил, что послужило причиной бунта в Белоруссии, где не было традиционных предпосылок для организации Майдана вроде олигархов, нищеты и т.п.

«В Белоруссии нет коррупции. Нет олигархов. Нет безработицы. Нет платной медицины. Нет пенсионной реформы. Нет рейдеров. Нет войны. Нет преступности. Нет нищеты. Нет тех причин – которые нам все время подсовывают для нашего Майдана. Что лишний раз доказывает, что революции происходят не по этим причинам.

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Говорят что все дело в сменяемости власти? Ли Кван Ю в Сингапуре правил 30 лет, после этого правил его лучший друг, а потом его сын. Итого 50. Были майданы? Тоже нет. И таких примеров много. Значит, и это не причина.

Говорят, что скучно жить было? Ерунда. Лукашенко даже игорный бизнес не запретил

А сгонять в Калининград, Прибалтику, Польшу, Украину нет проблем на машине – все в дневной доступности. Даже интернет-отрасль Лукашенко поднял на огромную высоту, чтоб страна была современной, а не отсталой и сугубо сельскохозяйственной.

То есть и это не причина.

Даже борьбы элит и олигархов нет, котрой все революции объясняют. А что тогда есть? Что есть непременное главное и единственное условие любой революции, независимо от страны и времени?

Огромное количество дебилов, которые думают что они гордые, свободные и умные, и которые не видят, в каком счастье живут, и, наоборот, хотят другого счастья, и все разрушают.

Тогда вопрос. Откуда дебилы взялись?

Доступ к мозгам белоруссов дал сам же Лукашенко. Причём российским СМИ не давал, а западным СМИ и интернету дал. Если ты открыл вору квартиру, то не удивляйся что он все вынесет. Если ты завёл в стране интернет, то работай в нем сам и не удивляйся, что его используют, чтоб промыть мозги твоим гражданам через фейки.

Проблема Белоруссии не в том , что она была авторитарной и диктаторской. А в том , что она как раз всячески стремилась демонстрировать, что она современная, демократичная, соответствующая западным стандартам. Вон – Корея или Китай плевать хотели на стандарты и не пускают к себе никакой не-подконтрольный интернет и чужой трафик.

Россия идёт другим путём. Интернет открыла, но пытается в нем бороться. Но бороться трудно, потому что владельцы сетей нечестно борются. Подсуживают. Дают искусственнее преимущества своим и ограничивают наших. Поэтому, похоже, что, все-таки, кроме китайского пути и введения цензуры за контентом – у нас нет…

Если ты пускаешь в дом «друзей семьи» в твоё отсутствие, то не удивляйся , что в один прекрасный день увидишь их в постели со своей женой. Если ты пускаешь в свою страну западные СМИ, НКО и западный контент – то не удивляйся, что твой народ окажется в койке с Западом.

Пусть сейчас белорусы и не антироссийски настроены, и в Польшу типа не хотят рабами. Но сейчас решается задача первого этапа – свалить Лукашенко. Приватизации, нацизм, нищета, Гражданская война – будут потом», – предостерегает Матвейчев.