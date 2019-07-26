Почему белорусы при полетах в Россию вспоминают о Евросоюзе

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

Простые белорусы не чувствуют преимуществ, которые дает Союзное государство, потому что в нем не решаются такие простые и насущные вопросы, как отмена паспортного контроля на границе, или, например, роуминга.

Об этом в эфире телеканалу ОНТ заявил Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Эти вещи не требуют больших инвестиций, ущемляющих национальные интересы политических решений. Они для человека. Когда не работает «зеленый коридор», особенно, когда приходится пересаживаться с одного рейса на другой, и ты стоишь в общей очереди… И тогда, вольно или невольно, человек задает вопрос: так где наше Союзное государство? И вспоминает Евросоюз, где один коридор для членов и другой – для всех остальных. Если мы говорим, что все делается в интересах человека, то начинать надо с этого. Человек должен почувствовать равные права», – сказал Мясникович.

Он напомнил, что согласно Союзному договору между Россией и Белоруссией, все решения должны приниматься консенсусом или на базе соответствующих письменно оформленных соглашений.

«Здесь корень зла, потому что наши партнеры принимают решения, исходя из собственных интересов. В одностороннем порядке. Кроме того, принятые решения не исполняются», – сказал Мясникович.

Однако, по его информации вопрос отмены роуминга между двумя государствами будет решен уже в этом году. Это может стать позитивным примером.